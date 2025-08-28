Chris Froome sufre un grave accidente durante un entrenamiento en Francia y tendrá que ser operado

Un grave accidente sufrió durante la tarde del miércoles el británico Christian Froome mientras se encontraba entrenando en Francia.

Según reporta L’Equipe el cuatro veces campeón del Tour de Francia se encontraba en una sesión de preparación en las cercanías de Saint-Raphaël y debió ser trasladado en helicóptero hasta un centro asistencial en Toulon.

La caída le provocó fracturas de costillas y en la espalda, tal como informó su actual equipo, Israel-Premier Tech.

“Chris fue trasladado vía aérea a un hospital en Toulon la tarde de ayer después de sufrir un serio accidente entrenando (no hubo otros ciclistas o vehículos involucrados), comenzaron señalando a través de la cuenta oficial de X del equipo.

“Afortunadamente, Chris está estable y no presentó ninguna lesión en la cabeza, sin embargo, escaneos confirmaron un neumotórax, cinco costillas rotas y una fractura en una vértebra lumbar, por lo que será operado esta tarde (jueves)”.

Frome, quien además registra dos triunfos en la Vuelta de España y otra en el Giro de Italia, se encuentra en su última temporada con contrato con su actual equipo al que se unió en 2021 después de salir desde Sky.

A este último conjunto, que comenzó a llamarse Ineos a partir de 2019, llegó en 2010, permaneciendo allí hasta 2020, logrando en ese paso sus victorias más significativas. La última fue en el Giro de Italia en 2018.

Una nueva pausa obligada

Esta no es la primera vez que Froome sufre una situación similar. En 2019 también registró un grave accidente durante el reconocimiento de una prueba contrarreloj del Critérium du Dauphiné, acabando con una fractura de fémur, codo y varias costillas.

Aquellas lesiones le significaron tomarse un receso de la actividad competitiva para tratar sus lesiones que acabó, provocando también una merma en su poder competitivo lo que también influyó en la decisión de dejar a Ineos. Incluso en aquel momento se llegó a plantear la opción de retirarse de la actividad profesional.