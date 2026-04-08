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    Un tributo a Nicolás Massú y Fernando González: autoridades inauguran la Plaza Héroes de Atenas en el Parque Estadio Nacional

    Los campeones olímpicos fueron homenajeados con un nuevo espacio dentro del principal recinto deportivo del país.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Este miércoles fue inaugurada la Plaza Héroes de Atenas, que homenajea a Nicolás Massú y Fernando González. IND

    La mañana de este miércoles, se vivió un especial momento en el Parque Estadio Nacional, luego de que se inaugurara la Plaza Héroes de Atenas, que rinde homenaje a los campeones olímpicos Nicolás Massú y Fernando González, recordando una de las gestas más importantes en la historia del deporte chileno: las medallas de oro obtenidas en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

    La actividad contó con la participación de la ministra del Deporte Natalia Duco, del subsecretario del Deporte, Andrés Otero; de la directora nacional (s) del Instituto Nacional de Deportes, Lorena Castillo; del alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, los deportistas homenajeados, Nicolás Massú y Fernando González; el presidente de la Federación de Tenis de Chile, Sergio Elías; el timonel del Comité Paralímpico de Chile, Sebastián Villavicencio, además de jóvenes tenistas del programa “Promesas Chile” que impulsan el Mindep y el IND.

    Uno de los momentos más emotivos fue cuando se descubrió una placa conmemorativa y se presentó el nuevo acceso al Parque Estadio Nacional, que no solo cuenta con una conexión peatonal, sino también presenta una ciclovía.

    Este nuevo espacio funcionará como puerta de entrada al Centro de Tenis y Deportes de Raqueta, a la Plaza Alessandri y al acceso por Puerta 6 del Coliseo Central, sumando así una alternativa más al moderno recinto.

    Durante la ceremonia, la ministra Natalia Duco destacó el valor del legado de los deportistas homenajeados. “Los triunfos de Nicolás Massú y Fernando González son de todos los chilenos y se han convertido en un motivo de orgullo para el país. Hoy, esta plaza lleva con justicia el nombre de ‘Héroes de Atenas’, y desde aquí su historia seguirá hablando por muchos años más. Nuestro compromiso es trabajar para que los deportistas nacionales sigan inspirando a muchas niñas y niños a lo largo de Chile”, manifestó.

    Por su parte, Nicolás Massú, doble campeón olímpico en Atenas, sostuvo que “ha pasado mucho tiempo, pero es imposible no volver a emocionarse viendo las imágenes de ese día. Fue un triunfo que me unió mucho a Fernando porque lo conseguimos juntos y esperamos que sirva de inspiración para muchos deportistas más”.

    La emoción del los héroes

    Fernando González, doble medallista en Atenas y plata en Beijing 2008, se mostró muy agradecido por la iniciativa y valoró que se piense en el deporte a nivel formativo. “Creo que todos tenemos una visión y junto al Nico queremos lograr que el tenis y todos los deportes en general puedan lograr un mayor desarrollo, por todos los beneficios que implican para las niñas y niños de nuestro país”, expresó.

    En tanto, Massú, complementó con una vivencia personal: “Yo vine acá a los 11 años a ver una Copa Davis. Me acuerdo de que me senté ahí al final, bien arriba. Y una de las razones por las que me dediqué al tenis era porque vi una Copa Davis y vi las banderas chilenas, el ceacheí; cómo la gente se unía... Cuatro años después, fui invitado por primera vez con Fernando. Éramos muy jóvenes cuando tuvimos la oportunidad de entrenar. Este lugar ha sido muy significativo para nosotros”, resaltó.

    Más sobre:TenisMindepINDFernando GonzálezNicolás MassúNatalia DucoHéroes de AtenasEstadio Nacional

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