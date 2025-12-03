Con potente score, Vicente Pérez toma el mando en el Elite Junior Tour Championship

Subió la temperatura en el I Elite Junior Tour Championship. Una cálida jornada de martes en el Club de Golf La Dehesa fue propicia para que Vicente Pérez asaltara la cima de la categoría Juvenil, y pueda llegar a la definición con las mejores chances de lograr el ansiado cupo al torneo clasificatorio del Astara Chile Classic presentado por Scotiabank.

Varios de los mejores golfistas menores del país toman parte esta semana de esta última competencia del circuito, con una numerosa convocatoria de 132 jugadores, peleando en varios frentes.

Quizás en el momento adecuado, Vicente Pérez dio el golpe sobre la mesa firmando una admirable tarjeta de 65 impactos (-7), con la que se hizo a la primera posición del segmento Juvenil en -9 para el campeonato.

Exento de errores este martes, el joven talento forjado en el Club de Golf Los Leones fue rellenando su tarjeta con círculos. Recién en el hoyo 1 se apuntó el primero de siete birdies en la jornada, y luego encadenaría una racha de cinco birdies seguidos del 4 al 8, complementados con un último acierto en la bandera del 15.

“Pasé seis menos por la primera vuelta, me tiré de frente a todas las banderas a dejarla lo más cerca posible, y ya por la segunda anduve más relajado, cuidando el score”, comentó Pérez, quien este martes logró la ronda más baja de la temporada 2025 del Elite Junior Tour.

Sin embargo, la definición de este miércoles promete ser emocionante. Nada está dicho aún, pues en la segunda posición aguarda Martín Sandoval (-6), protagonista habitual de los abiertos nacionales y de reconocida combatividad.

Vial retrocede

Juan Vial, líder inicial de la competencia, ahora se halla tercero en -5, seguido de Javier Santolaya, en -3. De momento, serían los otros dos más opcionados de acceder al clasificatorio al Astara Chile Classic presentado por Scotiabank.

A la par de esta intensa lucha por acceder al torneo de profesionales más importante que se disputa en nuestro país, a finales de marzo del 2026, también se están definiendo los rankings anuales por categorías.

Para sus ganadores, la organización destinará un beneficio económico de 1 millón de pesos, que se destinará a costear indumentaria, viajes o inscripciones a torneos que abonen a su preparación deportiva.