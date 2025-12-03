VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Con potente score, Vicente Pérez toma el mando en el Elite Junior Tour Championship

    Una segunda ronda de 65 impactos lleva al juvenil del Club de Golf Los Leones a la cima, con las mejores posibilidades de acceder al clasificatorio del Astara Chile Classic presentado por Scotiabank.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Vicente Pérez es el nuevo líder en La Dehesa. @pelotapasto

    Subió la temperatura en el I Elite Junior Tour Championship. Una cálida jornada de martes en el Club de Golf La Dehesa fue propicia para que Vicente Pérez asaltara la cima de la categoría Juvenil, y pueda llegar a la definición con las mejores chances de lograr el ansiado cupo al torneo clasificatorio del Astara Chile Classic presentado por Scotiabank.

    Varios de los mejores golfistas menores del país toman parte esta semana de esta última competencia del circuito, con una numerosa convocatoria de 132 jugadores, peleando en varios frentes.

    Quizás en el momento adecuado, Vicente Pérez dio el golpe sobre la mesa firmando una admirable tarjeta de 65 impactos (-7), con la que se hizo a la primera posición del segmento Juvenil en -9 para el campeonato.

    Exento de errores este martes, el joven talento forjado en el Club de Golf Los Leones fue rellenando su tarjeta con círculos. Recién en el hoyo 1 se apuntó el primero de siete birdies en la jornada, y luego encadenaría una racha de cinco birdies seguidos del 4 al 8, complementados con un último acierto en la bandera del 15.

    “Pasé seis menos por la primera vuelta, me tiré de frente a todas las banderas a dejarla lo más cerca posible, y ya por la segunda anduve más relajado, cuidando el score”, comentó Pérez, quien este martes logró la ronda más baja de la temporada 2025 del Elite Junior Tour.

    Sin embargo, la definición de este miércoles promete ser emocionante. Nada está dicho aún, pues en la segunda posición aguarda Martín Sandoval (-6), protagonista habitual de los abiertos nacionales y de reconocida combatividad.

    Vial retrocede

    Juan Vial, líder inicial de la competencia, ahora se halla tercero en -5, seguido de Javier Santolaya, en -3. De momento, serían los otros dos más opcionados de acceder al clasificatorio al Astara Chile Classic presentado por Scotiabank.

    A la par de esta intensa lucha por acceder al torneo de profesionales más importante que se disputa en nuestro país, a finales de marzo del 2026, también se están definiendo los rankings anuales por categorías.

    Para sus ganadores, la organización destinará un beneficio económico de 1 millón de pesos, que se destinará a costear indumentaria, viajes o inscripciones a torneos que abonen a su preparación deportiva.

    Más sobre:GolfElite JuniorVicente PérezChile ClassicLa Dehesa

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Los vínculos con Chile de Salvador Nasralla, el candidato presidencial que lidera por estrecho margen los escrutinios en Honduras

    Comisión de Hacienda visa proyecto que rebaja contribuciones a adultos mayores: sube a 70% aporte de Las Condes a Fondo Común Municipal

    Las razones de Cenco Malls para poner fin a proyecto en Vitacura, tras anulación de informe vial por parte del gobierno

    Sospechoso del tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional en cercanías de la Casa Blanca se declara inocente

    De “traspasar el problema al otro gobierno” a “respuesta humanitaria”: Parlamentarios reaccionan a expropiación de 100 ha de la megatoma de San Antonio

    Telefonía móvil: Entel aumenta ventaja como líder, mientras pelea por el segundo lugar se estrecha

    Lo más leído

    1.
    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    2.
    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    3.
    “Una vida social acorde a la dignidad del cargo”: ministro Cordero critica al delegado Durán por discutir con hinchas

    “Una vida social acorde a la dignidad del cargo”: ministro Cordero critica al delegado Durán por discutir con hinchas

    4.
    Revelan nuevos detalles de llamado telefónico: Trump dio a Maduro una semana para dejar el poder

    Revelan nuevos detalles de llamado telefónico: Trump dio a Maduro una semana para dejar el poder

    5.
    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Samsung revela el Galaxy Z TriFold: cómo es el teléfono que se pliega dos veces y se transforma en una tablet de 10 pulgadas

    Samsung revela el Galaxy Z TriFold: cómo es el teléfono que se pliega dos veces y se transforma en una tablet de 10 pulgadas

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Servicios

    Comienza el proceso para postular y renovar becas Junaeb: cómo realizar el trámite online

    Comienza el proceso para postular y renovar becas Junaeb: cómo realizar el trámite online

    Últimos días para postular al Subsidio Eléctrico: estos son los requisitos

    Últimos días para postular al Subsidio Eléctrico: estos son los requisitos

    Dónde y a qué hora ver Fulham vs. Manchester City por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver Fulham vs. Manchester City por la Premier League

    Comisión de Hacienda visa proyecto que rebaja contribuciones a adultos mayores: sube a 70% aporte de Las Condes a Fondo Común Municipal
    Chile

    Comisión de Hacienda visa proyecto que rebaja contribuciones a adultos mayores: sube a 70% aporte de Las Condes a Fondo Común Municipal

    De “traspasar el problema al otro gobierno” a “respuesta humanitaria”: Parlamentarios reaccionan a expropiación de 100 ha de la megatoma de San Antonio

    Policías lesionados, tres detenidos y funcionarias amenazadas: la caótica jornada de desalojo en Cerro 18 de Lo Barnechea

    Las razones de Cenco Malls para poner fin a proyecto en Vitacura, tras anulación de informe vial por parte del gobierno
    Negocios

    Las razones de Cenco Malls para poner fin a proyecto en Vitacura, tras anulación de informe vial por parte del gobierno

    Telefonía móvil: Entel aumenta ventaja como líder, mientras pelea por el segundo lugar se estrecha

    Venta de viviendas con entrega inmediata alcanza récord histórico en la Región Metropolitana

    “No soy extraordinario”: Apple celebra 40 años de Accesibilidad
    Tendencias

    “No soy extraordinario”: Apple celebra 40 años de Accesibilidad

    Así es el inédito capítulo de Kill Bill que Tarantino revivió dentro de Fortnite

    Review de Kirby Air Riders para Switch 2: una secuela imposible que valida 22 años de espera

    Con potente score, Vicente Pérez toma el mando en el Elite Junior Tour Championship
    El Deportivo

    Con potente score, Vicente Pérez toma el mando en el Elite Junior Tour Championship

    “No repercutió en lo más mínimo”: Gustavo Álvarez defiende la decisión de adelantar su salida de la U

    Charles Aránguiz dispara con todo en la U: “No quiero verles la cara a los dirigentes de la ANFP y del Sifup”

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney
    Finde

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    AC Hotel Santiago Cenco Costanera presenta su fiesta de Año Nuevo 2026 con buffet premium y celebración en rooftop

    Orquesta Filarmónica de Santiago: esto debes saber de los conciertos por la gran celebración de sus 70 años

    Flea de Red Hot Chili Peppers saca la trompeta y lanza single como solista
    Cultura y entretención

    Flea de Red Hot Chili Peppers saca la trompeta y lanza single como solista

    Cristian Castro le responde a Kramer su criticada imitación en la Teletón: “¿Por qué me hacen esto?"

    Destacado medio estadounidense sitúa a la banda chilena Hesse Kassel entre los 50 mejores discos de 2025

    Los vínculos con Chile de Salvador Nasralla, el candidato presidencial que lidera por estrecho margen los escrutinios en Honduras
    Mundo

    Los vínculos con Chile de Salvador Nasralla, el candidato presidencial que lidera por estrecho margen los escrutinios en Honduras

    Sospechoso del tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional en cercanías de la Casa Blanca se declara inocente

    Trump advierte que los ataques contra objetivos dentro de Venezuela comenzarán “pronto”

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón