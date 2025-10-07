Con su primer coach y a un paso del top 100: la vuelta a las raíces que ilusiona a Christian Garin

Christian Garin (125º) ha vivido diversos procesos a lo largo de su carrera, algunos más felices que otros. Sin embargo, esa perseverancia en la búsqueda de retomar mejores épocas, donde incluso llegó a ser 17 del mundo, tuvo premio el último fin de semana, con su victoria en el Challenger de Antofagasta.

El triunfo lo dejó a un paso de regresar al top 100 (quedará alrededor del puesto 107) tras salir en abril de 2024 y detrás de ello comienzan a reflejarse una serie de cambios que apuntan a recuperar el nivel que lo llevó a ganar cinco títulos ATP. Uno de los más llamativos se dio en su cuerpo técnico, con el regreso de Martín Rodríguez, su primer técnico en el profesionalismo y con el que ganó Roland Garros junior en 2013.

“Partimos trabajando hace un mes, llegaste en un momento muy difícil. Me bancaste a mí, desde el primer día”, destacó Gago tras levantar la corona en la Segunda Región. Un momento muy emotivo, pues se quebró al hablar de sus seres queridos. “Quiero dedicarle el triunfo a mi familia que estamos atravesando por momentos difíciles”, dijo.

“Estuve ayudando acá en Santiago y fuimos a Antofagasta. Yo sigo entrenando a los doblistas argentinos Machi González y Andrés Molteni, así que voy a ir compartiendo un poco con Víctor Núñez”, cuenta Rodríguez.

El también tío de Nicolás Jarry y exentrenador de Fernando González aborda cuáles son las metas. “Efectivamente queremos sacar los puntos para poder a Australia y ojalá a la gira de Sudamérica del año que viene. Ojalá recupere su nivel”, sostiene.

En ese sentido, la carrera de Garin ha tenido diversos cambios, especialmente de entrenadores, contabilizando casi una veintena. Actualmente, su cuerpo técnico está en encabezado por Rodríguez, Víctor Núñez y el destacado preparador físico argentino Bernardo Carberol, quien trabajó con Nicolás Massú en su época de jugador, también acompañó a Gabriel Markus en un proyecto en Kazajistán, estuvo con el extop ten Janko Tipsarevic y con el lituano Ricardas Berankis, entre otros.

Con el PF transandino, Garin realizó un fuerte trabajo de acondicionamiento en medio de una fascitis plantar que lo tuvo bastante complicado, especialmente para la serie de Copa Davis contra Luxemburgo. Los resultados en Antofagasta saltan a la vista, pues pudo sacar adelante partidos muy largos y extenuantes, como el de cuartos de final ante el libanés Hady Habib y la final ante Facundo Díaz Acosta.

“Lo primero es, con Berni, ponerlo muy bien físicamente, sacarle provecho al tremendo físico que tiene, y volver a acomodar y a limpiar su juego, para que vuelva a rendir como lo supo hacer, y ojalá mejor”, establece Rodríguez.

A un paso de volver

El segundo semestre del año pasado fue desastroso para el ahora segundo mejor jugador chileno del ranking. Y ese amargo momento hoy le puede dar grandes réditos, pues apenas defiende 14 puntos en lo que queda de temporada, por lo que su regreso al top 100 está a un paso de concretarse.

“Ha sido un año difícil, partí prácticamente de cero y estar cerca de los 100 mejores es el objetivo, entrar a Australia. Estoy cerca”, comentó a radio ADN. Y, de hecho, apenas 30 unidades lo separan de este objetivo, por lo que un nuevo título de challenger le asegurará el boleto a este grupo y lo confirmará en el cuadro principal del primer grand slam del próximo año.

Las próximas paradas del tenista nacional serán los challengers de Curitiba (13 de octubre) y Costa do Sauipe (20 de octubre). Ahí buscará dar el salto y cerrar la temporada con mejores sensaciones de como la inició.