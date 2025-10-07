SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Con su primer coach y a un paso del top 100: la vuelta a las raíces que ilusiona a Christian Garin

Gago volvió a trabajar con Martín Rodríguez y ya en el Challenger de Antofagasta tuvo réditos. Hoy se encuentra en una posición expectante para regresar al grupo del que salió en abril del año pasado. "Queremos que vuelva a rendir como lo supo hacer", dice el técnico.

Carlos González LucayPor 
Carlos González Lucay
Christian Garin junto a Martín Rodríguez (izquierda) y el PF Bernardo Carberol. Instagram

Christian Garin (125º) ha vivido diversos procesos a lo largo de su carrera, algunos más felices que otros. Sin embargo, esa perseverancia en la búsqueda de retomar mejores épocas, donde incluso llegó a ser 17 del mundo, tuvo premio el último fin de semana, con su victoria en el Challenger de Antofagasta.

El triunfo lo dejó a un paso de regresar al top 100 (quedará alrededor del puesto 107) tras salir en abril de 2024 y detrás de ello comienzan a reflejarse una serie de cambios que apuntan a recuperar el nivel que lo llevó a ganar cinco títulos ATP. Uno de los más llamativos se dio en su cuerpo técnico, con el regreso de Martín Rodríguez, su primer técnico en el profesionalismo y con el que ganó Roland Garros junior en 2013.

“Partimos trabajando hace un mes, llegaste en un momento muy difícil. Me bancaste a mí, desde el primer día”, destacó Gago tras levantar la corona en la Segunda Región. Un momento muy emotivo, pues se quebró al hablar de sus seres queridos. “Quiero dedicarle el triunfo a mi familia que estamos atravesando por momentos difíciles”, dijo.

“Estuve ayudando acá en Santiago y fuimos a Antofagasta. Yo sigo entrenando a los doblistas argentinos Machi González y Andrés Molteni, así que voy a ir compartiendo un poco con Víctor Núñez”, cuenta Rodríguez.

El también tío de Nicolás Jarry y exentrenador de Fernando González aborda cuáles son las metas. “Efectivamente queremos sacar los puntos para poder a Australia y ojalá a la gira de Sudamérica del año que viene. Ojalá recupere su nivel”, sostiene.

En ese sentido, la carrera de Garin ha tenido diversos cambios, especialmente de entrenadores, contabilizando casi una veintena. Actualmente, su cuerpo técnico está en encabezado por Rodríguez, Víctor Núñez y el destacado preparador físico argentino Bernardo Carberol, quien trabajó con Nicolás Massú en su época de jugador, también acompañó a Gabriel Markus en un proyecto en Kazajistán, estuvo con el extop ten Janko Tipsarevic y con el lituano Ricardas Berankis, entre otros.

Con el PF transandino, Garin realizó un fuerte trabajo de acondicionamiento en medio de una fascitis plantar que lo tuvo bastante complicado, especialmente para la serie de Copa Davis contra Luxemburgo. Los resultados en Antofagasta saltan a la vista, pues pudo sacar adelante partidos muy largos y extenuantes, como el de cuartos de final ante el libanés Hady Habib y la final ante Facundo Díaz Acosta.

“Lo primero es, con Berni, ponerlo muy bien físicamente, sacarle provecho al tremendo físico que tiene, y volver a acomodar y a limpiar su juego, para que vuelva a rendir como lo supo hacer, y ojalá mejor”, establece Rodríguez.

A un paso de volver

El segundo semestre del año pasado fue desastroso para el ahora segundo mejor jugador chileno del ranking. Y ese amargo momento hoy le puede dar grandes réditos, pues apenas defiende 14 puntos en lo que queda de temporada, por lo que su regreso al top 100 está a un paso de concretarse.

“Ha sido un año difícil, partí prácticamente de cero y estar cerca de los 100 mejores es el objetivo, entrar a Australia. Estoy cerca”, comentó a radio ADN. Y, de hecho, apenas 30 unidades lo separan de este objetivo, por lo que un nuevo título de challenger le asegurará el boleto a este grupo y lo confirmará en el cuadro principal del primer grand slam del próximo año.

Las próximas paradas del tenista nacional serán los challengers de Curitiba (13 de octubre) y Costa do Sauipe (20 de octubre). Ahí buscará dar el salto y cerrar la temporada con mejores sensaciones de como la inició.

Más sobre:TenisChristian GarinMartín RodríguezBernardo CarberolChallenger de Antofagasta

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Líderes europeos conmemoran segundo aniversario de atentados de Hamas con llamados a la paz y la liberación de rehenes

Estados Unidos ahora adquiere participación en empresa minera: acciones saltan casi 200%

Entel confirma que estudia presentar oferta por ciertos activos de Telefónica junto a América Móvil

Clarke, Devoret y Martinis ganan el Premio Nobel de Física 2025 por sus experimentos sobre la “próxima generación de tecnología cuántica”

Quién es José “Caracas” Márquez, el expolicía acusado de liderar un brazo armado del Tren de Aragua que fue arrestado

Banco Mundial eleva las proyecciones de crecimiento para Chile y por sobre las del gobierno del Presidente Boric

Lo más leído

1.
Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

2.
Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática

Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática

3.
La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

4.
Defensor de la Niñez responde acusación de Desbordes por supuesto “silencio” en casos de violencia en liceos emblemáticos

Defensor de la Niñez responde acusación de Desbordes por supuesto “silencio” en casos de violencia en liceos emblemáticos

5.
Ossandón pide ayuda a Boric para activar reforma a “supersueldos” de funcionarios del Congreso

Ossandón pide ayuda a Boric para activar reforma a “supersueldos” de funcionarios del Congreso

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Servicios

Temblor hoy, martes 7 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 7 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Estos son los descuentos en bencina disponibles en octubre para ahorrar hasta $300 por litro

Estos son los descuentos en bencina disponibles en octubre para ahorrar hasta $300 por litro

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Distrito 10 (Santiago) en Debate La Tercera-UNAB: ideas de cuatro candidatos en una de las zonas más populosas del país
Chile

Distrito 10 (Santiago) en Debate La Tercera-UNAB: ideas de cuatro candidatos en una de las zonas más populosas del país

Temblor hoy, martes 7 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Estudiantes de la U. de Chile realizan toma de Casa Central por causa pro-Palestina

Estados Unidos ahora adquiere participación en empresa minera: acciones saltan casi 200%
Negocios

Estados Unidos ahora adquiere participación en empresa minera: acciones saltan casi 200%

Entel confirma que estudia presentar oferta por ciertos activos de Telefónica junto a América Móvil

Banco Mundial eleva las proyecciones de crecimiento para Chile y por sobre las del gobierno del Presidente Boric

Quién es José “Caracas” Márquez, el expolicía acusado de liderar un brazo armado del Tren de Aragua que fue arrestado
Tendencias

Quién es José “Caracas” Márquez, el expolicía acusado de liderar un brazo armado del Tren de Aragua que fue arrestado

Esta app está dirigida a personas mayores y permite hacer trámites, ver películas y televisión

Calor extremo y lluvia: anticipan una nueva semana caótica para el tiempo en Santiago

Mundialista argentino Sub 20 carga contra Chile tras las pifias del público: “Están disfrutando, ya quedaron afuera del otro”
El Deportivo

Mundialista argentino Sub 20 carga contra Chile tras las pifias del público: “Están disfrutando, ya quedaron afuera del otro”

Con su primer coach y a un paso del top 100: la vuelta a las raíces que ilusiona a Christian Garin

Histórico exentrenador de Udinese pone a Alexis Sánchez en su once ideal de la escuadra friulana

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025
Finde

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Manuel García a fondo: de Cuba y el Festival de Viña a por qué no ha estado en La Pampilla
Cultura y entretención

Manuel García a fondo: de Cuba y el Festival de Viña a por qué no ha estado en La Pampilla

Antes del Quijote: Miguel de Cervantes, una batalla naval y el origen de la herida que cambiaría su vida

Matthew McConaughey habla de su nueva cinta: “Nunca había tenido tantos conflictos comprimidos en tan poco tiempo en pantalla”

Líderes europeos conmemoran segundo aniversario de atentados de Hamas con llamados a la paz y la liberación de rehenes
Mundo

Líderes europeos conmemoran segundo aniversario de atentados de Hamas con llamados a la paz y la liberación de rehenes

Clarke, Devoret y Martinis ganan el Premio Nobel de Física 2025 por sus experimentos sobre la “próxima generación de tecnología cuántica”

Con lesiones de gravedad queda menor de edad que circulaba en motocicleta e impactó con un bus RED en Santiago

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?
Paula

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?

Albina Choque Challapa: La imparable

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile