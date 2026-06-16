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    Con Sudamérica en el horizonte: el nuevo destino del fenómeno viral Tim Payne tras el Mundial de Norteamérica 2026

    Sky Sports asegura que el defensor neozelandés es el nuevo refuerzo de Olimpia de Paraguay.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    Tim Payne pasó en solo semanas a transformarse en una de las historias más virales del Mundial. Hoy, su destino parece estar claro y con Sudamérica como protagonista.

    Según ha reportado Sky Sports, el jugador dejará el club Wellington Phoenix para transformarse en el nuevo refuerzo de Olimpia de Paraguay.

    “El lateral derecho neozelandés y sensación viral Tim Payne se unirá al equipo paraguayo Olimpia procedente de Wellington Phoenix”, escribió Sky en sus Redes.

    De esta manera, el zaguero tendría la posibilidad de enfrentar la Copa Sudamericana. El elenco de Asunción se encuentra en los octavos de final de la competencia, donde espera al su rival que llegará desde el repechaje entre Independiente Medellín (Colombia) y Vasco da Gama (Brasil).

    La irrupción de Tim Payne

    Si bien Tim Payne era uno de los jugadores fijos de la selección de Nueva Zelanda, su nombre estaba lejos de los focos. Sin embargo, durante los días previos al inicio del certamen, su nombre comenzó a multiplicarse en redes sociales hasta transformarse en uno de los fenómenos digitales más comentados del campeonato.

    La historia comenzó en Argentina y rápidamente cruzó fronteras. En cuestión de días, Payne pasó de tener de 4.000 seguidores en Instagram a superar los 4 millones. Cifra que lo instala en el centro de una conversación que alcanza clubes, músicos y marcas.

    El crecimiento de Payne tuvo su punto de partida en un video publicado por Valentín Scarsini (@elscarso), influencer argentino que propuso identificar al futbolista con menor presencia en redes sociales entre todos los participantes del certamen de Estados Unidos, México y Canadá. Tras revisar cuentas, encontró el perfil del defensor neozelandés.

    El transandino invitó a seguir al futbolista. La propuesta tuvo una respuesta inmediata. En menos de un día, Payne ya había incorporado cerca de 700 mil nuevos seguidores. El crecimiento continuó durante las jornadas siguientes y terminó convirtiéndose en una tendencia. Usuarios de distintos continentes llegaron a sus redes sociales para conocer más detalles sobre su carrera.

    La curiosidad generó un efecto multiplicador. El fenómeno también se trasladó a plataformas como TikTok, X, Facebook y YouTube, donde comenzaron a circular videos explicando la historia y recopilando las reacciones del futbolista ante la inesperada atención que estaba recibiendo.

    La popularidad de Payne también se trasladó al mercado de coleccionistas. Su lámina en el álbum oficial comenzó a ganar valor entre los fanáticos. En grupos de intercambio y redes sociales aparecieron publicaciones ofreciendo canjes específicos para obtener la imagen del defensor.

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