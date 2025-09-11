SUSCRÍBETE
El Deportivo

Con un abrazo de por medio: qué le dijo Marcelo Bielsa a Nicolás Córdova tras el empate de la Roja ante Uruguay

Chile se despidió de las Eliminatorias con un empate sin goles en el Estadio Nacional. Ahora el rosarino deberá preparar a los charrúas para la Copa del Mundo.

Matías ParkerPor 
Matías Parker
El diálogo entre Nicolás Córdova y Marcelo Bielsa en las Eliminatorias. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Este martes se cerraron las Eliminatorias sudamericanas para la Roja con el empate sin goles contra la selección de Uruguay.

Tras este proceso, la Roja quedó fuera del Mundial mientras que la Celeste acabó en el cuarto lugar de la clasificación, por lo que estará en la Copa de 2026.

En este encuentro además se dio un especial encuentro entre los técnicos Nicolás Córdova y Marcelo Bielsa. Una vez terminado el partido, ambos entrenadores se dieron un abrazo e intercambiaron palabras.

¿Qué le dijo el rosarino a Córdova? Según pudo averiguar El Deportivo, el extécnico de la Roja le deseó suerte de cara al Mundial Sub 20 que dirigirá durante las próximas semanas. Por su parte, el exfutbolista del Brescia le agradeció sus palabras y le transmitió sus ganas de que la Celeste también le vaya bien en el Mundial 2026.

El análisis de los técnicos

En conferencia de prensa, Nicolás Córdova entregó sus sensaciones sobre el empate contra Uruguay. “Mi sensación es que se jugó un buen partido, se logró equiparar contra un gran rival, de muy buenos nombres, jugadores de nivel. Respecto de los jóvenes, hicimos este llamado para poder medirlos, para hacer sus primeras armas, debutaron cinco en esta fecha FIFA, es lo que habíamos hablado. Haciendo lo mismo obtendríamos los mismos resultados. Rindieron”, sostuvo.

“Hicimos presiones altas distintas. Tuvimos más días para entrenar y para preparar un equipo no bastan ocho entrenamientos. Hoy lo hicimos bien dentro de las posibilidades, pudimos llevarnos el triunfo si concretamos las ocasiones. Ben Brereton puede ser un aporte, no tenemos muchos jugadores en ese puesto y podemos aprovecharlo al máximo”, continuó el DT.

Consultado sobre su futuro, sentenció que “hay muchas cosas para planificar. Ya dije lo que tenía que decir, es nuestra realidad, no podemos esconderla. Jugadores hay y tenemos que entrenarlos mejor. Demostramos que no estamos para ser últimos, por lo que yo he visto de estos jugadores”.

Por su lado, Marcelo Bielsa aprovechó de hacer un análisis sobre el futuro de la Roja. “Es evidente que hay muchos jugadores que tienen una posibilidad de crecimiento y desarrollo que todavía no han conseguido. La mayoría de estos jugadores jóvenes que tiene el equipo, uno imagina que van a ser buenos. Eso tiene que suceder. Es importante respetar los tiempos de maduración de los jugadores. Yo vería con optimismo el crecimiento del fútbol chileno en los próximos cuatro años. Hay diez o doce jugadores jóvenes que pueden ser importantes”, sostuvo.

También se mostró emocionado por las manifestaciones de cariño que recibió por parte de los hinchas chilenos en el Estadio Nacional. “Los recuerdos que tengo del tiempo que pasé aquí son hermosos. Aquella época fue maravillosa. A nivel personal, laboral y por el contacto con el pueblo chileno. En ese sentido, soy muy agradecido. Cuando uno dice que recibe más de lo que merece, pareciera que es falsa modestia, pero yo recibí en mi paso por Chile, desde mi punto de vista, mucho. Di todo lo que pude y tampoco conseguí cosas importantes. En cualquier lugar del mundo que me cruzo con un chileno me da alegría, sinceramente”, reveló.

“Cada cosa que vi, evoca los momentos que pasé aquí. De eso tengo muchísimos recuerdos muy lindos. Cuando llegaba aquí... todos los circuitos, la cancha, los vestuarios, el estadio, más allá de lo que veo ahora, veo para atrás y lo lleno de imágenes vividas aquí. Fue emocionante. Es algo que no se puede expresar. Uno está enmarcado en una tarea profesional y estoy muy contento de vivir la experiencia en Uruguay”, destacó.

