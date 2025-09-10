SUSCRÍBETE
El Deportivo

Nicolás Córdova: “Demostramos que no estamos para ser últimos”

El técnico de la selección chilena aseguró que fueron superiores a Uruguay y que a su equipo solo le faltó "concretar las ocasiones".

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
Nicolas Córdova reconoció que su equipo fue superior a Uruguay. FOTO: Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Había sentimientos encontrados por el lado chileno. La Roja se plantó de buena manera ante los uruguayos, pero se despidió con un empate sin goles en un estadio Nacional con muy poco público, tanto por la sanción que se le aplicó al local como a la poca efervescencia que levantó el compromiso.

Un cúmulo de sensaciones que quedó de manifiesto en la conferencia de prensa del técnico chileno Nicolás Córdova, quien reconoció la supremacía de su equipo, sobre todo en la segunda etapa.

“Mi sensación es que se jugó un buen partido, se logró equiparar contra un gran rival, de muy buenos nombres, jugadores de nivel. Respecto de los jóvenes, hicimos este llamado para poder medirlos, para hacer sus primeras armas, debutaron cinco en esta fecha FIFA, es lo que habíamos hablado. Haciendo lo mismo obtendríamos los mismos resultados. Rindieron”, dijo el DT.

Lo cierto es que el equipo nacional tuvo al menos tres ocasiones claras para llevarse la victoria. Situación que también fue planteada por el técnico una vez acabado el encuentro.

“Contra Brasil era muy distinto, estilos de juego diferentes. Brasil te duerme y acelera en los últimos metros, te desarman en el uno contra uno. Con cuatro días de trabajo era muy arriesgado, nos hicieron tres y pudieron ser más. Ahora era distinto, Uruguay su arma principal era el juego directo. Hicimos presiones altas distintas. Tuvimos más días para entrenar y para preparar un equipo no bastan ocho entrenamientos. Hoy lo hicimos bien dentro de las posibilidades, pudimos llevarnos el triunfo si concretamos las ocasiones. Ben Brereton puede ser un aporte, no tenemos muchos jugadores en ese puesto y podemos aprovecharlo al máximo”, dijo el DT.

Consultado sobre su futuro en la conducción del equipo, el exvolante del Brescia y Messina afirmó que “hay muchas cosas para planificar. Ya dije lo que tenía que decir, es nuestra realidad, no podemos esconderla. Jugadores hay y tenemos que entrenarlos mejor. Demostramos que no estamos para ser últimos, por lo que yo he visto de estos jugadores”.

Bielsa dijo en la conferencia uruguaya que Chile tenía futuro, al respecto Córdova agregó que “no puedo estar más de acuerdo, es así. Conociendo como es él lo tiene super estudiado, sabe quiénes son y qué pueden dar. Se puede armar un proceso muy lindo para ir a un Mundial. Tenemos que hacer una refundación”.

