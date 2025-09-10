SUSCRÍBETE
El Deportivo

“Parece que ganaron la final del mundo”: la dura ironía de un jugador argentino contra los ecuatorianos

La Albiceleste sufrió su cuarta derrota en las Eliminatorias Sudamericanas después de perder por 1-0 en Guayaquil. Los transandinos no se fueron conformes, especialmente con el arbitraje de Wilmar Roldán.

Rodrigo Fuentealba 
Rodrigo Fuentealba
Argentina cayó en Ecuador, su cuarta derrota en las Eliminatorias Sudamericanas. FOTO: X @Conmebol.

Ecuador se despidió de las Eliminatorias Sudamericanas bien arriba, tanto en su ubicación como en la confianza. La Tricolor terminó segunda en la tabla de posiciones con 29 puntos, pese a que se vio obligada a iniciar la competición con tres puntos menos, después de la sanción por la mala inscripción de Byron Castillo en el proceso pasado.

En el último capítulo de las clasificatorias, el equipo del Guayas recibió al campeón del mundo, el equipo de Argentina. En un apretado partido, los locales vencieron por la cuenta mínima a la Albiceleste con un penal convertido por Enner Valencia, en el décimo tercer minuto de tiempo agregado, antes del descanso.

Victoria que desató la algarabía en Guayaquil, donde el equipo nacional se despidió de sus hinchas en un estadio Monumental repleto con más de 60 mil espectadores en las graderías.

Mucha ironía

Resultado que también provocó un cúmulo de reacciones, entre ellas las de los jugadores visitantes. Porque los transandinos sintieron la derrota, la cuarta que sufrieron en la carrera por llegar a la Copa del Mundo de 2026.

Así se desprende de las sarcásticas declaraciones de Nico González, atacante de Atlético de Madrid de España. El futbolista fue titular y disputó los 90 minutos en el estadio del Barcelona ecuatoriano.

Tras el final del duelo, en zona mixta, el atacante molestó a los atletas locales. Durante su atención a los medios, González aseguró que “los muchachos acá están contentos, parece que ganaron la final del mundo”. Comentario hecho entre risas y con la mirada fija sobre algunos ecuatorianos que pasaron por su espalda, mientras hacía las declaraciones a los medios transandinos.

Tras esas palabras, el delantero cedido desde la Juventus de Italia comentó sobre el resultado. “Hoy nos tocó perder, pero nos vamos con la frente en alto”, advirtió el atacante, después de que su equipo conservara el primer lugar de las Eliminatorias Sudamericanas.

Asimismo, los futbolistas del actual bicampeón de América apuntaron al juez Wilmar Roldán como uno de los grandes responsables de la derrota de Lionel Scaloni. El colombiano levantó cuestionamientos por su actuación tanto en Ecuador (la segunda amarilla a Moisés Caicedo) como en Argentina.

En ese aspecto, el portero Emiliano Dibu Martínez advirtió que el árbitro cafetalero tuvo una injerencia directa en la derrota de su escuadra en Guayaquil.

“Hicimos unas muy buenas Eliminatorias Sudamericanas, clasificamos hace mucho tiempo, pero competimos todos los partidos igual. Fue un poco injusto el resultado, por la expulsión de Otamendi, pero sobre todo por el penal de Tagliafico. Sabemos que los jueces fuera de casa nos complican un poco”, explicó el golero del Aston Villa.

