Lo fue a buscar al vestuario: el tenso cruce entre Ancelotti y Garay tras el polémico triunfo de Bolivia ante Brasil.

La última fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 fue histórica en El Alto. Bolivia venció a Brasil gracias a un penal cobrado por el juez chileno Cristian Garay. Esa decisión desató la furia del técnico de Carlo Ancelotti y de toda la delegación del Scratch. El 1-0 permitió que la Verde se instalara en el repechaje y provocó un fuerte cuestionamiento a la Conmebol por parte del histórico entrenador italiano y de la dirigencia de la Confederación Brasileña de Fútbol.

La jugada clave ocurrió en el cierre del primer tiempo. Bruno Guimaraes derribó a Roberto Fernández en el área. Garay, tras ser advertido por el VAR —a cargo del también chileno Rodrigo Carvajal—, sancionó la pena máxima. El cobro generó una ola de protestas inmediatas entre los jugadores brasileños y, sobre todo, en su entrenador. El italiano, visiblemente molesto, encaró al juez en pleno terreno de juego.

El tiro desde los doce pasos fue ejecutado por Miguel Terceros, quien no falló. Con su gol, Bolivia se adelantó y terminó asegurando una victoria histórica que los mantiene con vida en el sueño de volver a una Copa del Mundo.

⚠️🇧🇴 EL PENAL QUE LE COBRARON A BOLIVIA CONTRA BRASIL.pic.twitter.com/nzIxkZB8Fk — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 10, 2025

El enojo del extécnico del Real Madrid no se quedó en la cancha. Esperó a Garay en la entrada de camarines para recriminarle el cobro. Más tarde, en conferencia de prensa, volvió a apuntar contra el arbitraje. “El partido de hoy fue muy especial en todos los sentidos. El VAR pitó un penalti… aspectos que se pueden mejorar”, lanzó.

¡El gol de Miguel Terceros mantuvo vivo el sueño de @laverde_fbf

de clasificar al Mundial! 🇧🇴🙌#EliminatoriasSudamericanas pic.twitter.com/r2BKtjDVbT — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 10, 2025

La molestia no solo quedó en Ancelotti. El presidente de la CBF, Samir Xaud, elevó aún más el tono. Tras el encuentro, acusó a la organización sudamericana de avalar un escenario “antifútbol” en El Alto. “Lo que ocurrió hoy aquí es triste. Vinimos a jugar al fútbol y lo que vimos desde el momento en que llegamos fue falta de juego. Incluso a esta altitud de 4 mil metros, jugamos contra los árbitros, la policía y los alcanza pelotas, que sacaban los balones del campo y los metían desde afuera…”, disparó.

Xaud fue más allá y exigió que el ente rector continental intervenga. “Espero que la Conmebol tome medidas, porque tenemos todo registrado. Esto no puede pasar. Es absurdo. Jugamos contra todo. Si la Conmebol quiere hacer grande al fútbol, tiene que mirar estas cosas”, advirtió.