“¡Lo logramos, volvimos al Mundial!”: el emotivo relato del paso de Bolivia al repechaje que da la vuelta al mundo. . Por @conmebol

La noche del martes en Villa Ingenio dejó una de las imágenes más emotivas de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Bolivia derrotó por 1-0 a Brasil y aseguró el cupo al repechaje, desatando una fiesta histórica en el país altiplánico.

El triunfo, combinado con la caída de Venezuela en la última fecha, permitió a la Verde mantener vivas sus opciones de volver a una Copa del Mundo, algo que no logra desde Estados Unidos 1994. Casi tres décadas de frustraciones y campañas discretas en la clasificatoria se quebraron en una noche que muchos en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz ya califican como inolvidable.

En medio de la algarabía, un relato se volvió viral en redes sociales. El relator Gonzalo Cobo, visiblemente conmovido, no pudo contener las lágrimas mientras narraba el pitazo final. “La emoción no me permite seguir este partido, estoy emocionado igual que ustedes”, confesó con la voz entrecortada.

Segundos después, desató su júbilo: “¡Estamos en el repechaje, lo logramos, volvimos al Mundial!”. El grito fue acompañado por frases repetidas con euforia. “¡Mi Bolivia está en el Mundial, ha llegado al repechaje!”, exclamó, en un registro que rápidamente cruzó fronteras digitales.

El camino aún no está cerrado. La Verde deberá disputar un repechaje con un formato renovado que se anuncia exigente. Sin embargo, en Bolivia el resultado ante Brasil ya se vive como un triunfo mayor. En las calles, la celebración fue inmediata. Banderas, bocinazos y cánticos llenaron las principales avenidas de La Paz y otras ciudades, reflejando un sentimiento contenido por décadas.

Ahora, se armará un mini torneo con seis países para que peleen por los últimos dos cupos disponibles, las que serán: Bolivia por Conmebol, dos de Concacaf, uno de Asia, otro de África y Nueva Caledonia, representante de Oceanía. Los cuatro peores elencos ubicados en el ranking FIFA jugarán una semifinal a partido único, y los ganadores se enfrentarán en las finales a los dos cabezas de serie. Los dos combinados que resulten ganadores de esos duelos clasifican al Mundial.