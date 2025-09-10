SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

“¡Lo logramos, volvimos al Mundial!”: el emotivo relato del paso de Bolivia al repechaje que da la vuelta al mundo

El locutor Gonzalo Cobo no pudo contener las lágrimas luego del triunfo de la Verde sobre el Scratch.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
“¡Lo logramos, volvimos al Mundial!”: el emotivo relato del paso de Bolivia al repechaje que da la vuelta al mundo. . Por @conmebol

La noche del martes en Villa Ingenio dejó una de las imágenes más emotivas de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Bolivia derrotó por 1-0 a Brasil y aseguró el cupo al repechaje, desatando una fiesta histórica en el país altiplánico.

El triunfo, combinado con la caída de Venezuela en la última fecha, permitió a la Verde mantener vivas sus opciones de volver a una Copa del Mundo, algo que no logra desde Estados Unidos 1994. Casi tres décadas de frustraciones y campañas discretas en la clasificatoria se quebraron en una noche que muchos en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz ya califican como inolvidable.

En medio de la algarabía, un relato se volvió viral en redes sociales. El relator Gonzalo Cobo, visiblemente conmovido, no pudo contener las lágrimas mientras narraba el pitazo final. “La emoción no me permite seguir este partido, estoy emocionado igual que ustedes”, confesó con la voz entrecortada.

Segundos después, desató su júbilo: “¡Estamos en el repechaje, lo logramos, volvimos al Mundial!”. El grito fue acompañado por frases repetidas con euforia. “¡Mi Bolivia está en el Mundial, ha llegado al repechaje!”, exclamó, en un registro que rápidamente cruzó fronteras digitales.

El camino aún no está cerrado. La Verde deberá disputar un repechaje con un formato renovado que se anuncia exigente. Sin embargo, en Bolivia el resultado ante Brasil ya se vive como un triunfo mayor. En las calles, la celebración fue inmediata. Banderas, bocinazos y cánticos llenaron las principales avenidas de La Paz y otras ciudades, reflejando un sentimiento contenido por décadas.

Ahora, se armará un mini torneo con seis países para que peleen por los últimos dos cupos disponibles, las que serán: Bolivia por Conmebol, dos de Concacaf, uno de Asia, otro de África y Nueva Caledonia, representante de Oceanía. Los cuatro peores elencos ubicados en el ranking FIFA jugarán una semifinal a partido único, y los ganadores se enfrentarán en las finales a los dos cabezas de serie. Los dos combinados que resulten ganadores de esos duelos clasifican al Mundial.

Lee también:

Más sobre:FútbolFútbol InternacionalEliminatoriasSelección de BoliviaBoliviaGonzalo Cobo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Secretario general de la OTAN sostiene que defenderán “cada centímetro de territorio” tras la violación del espacio aéreo polaco

Fiesta total: show une a Álvaro Henríquez & Pettinellis, Macha y El Bloque Depresivo y “Titae” como DJ

Corte Suprema ordena la remoción de la ministra Verónica Sabaj por sus chats con Hermosilla

Patio Comercial reporta pérdidas, pero anuncia estrategia de consolidación de activos

José De Gregorio: “Mi colega David Bravo está anunciando una crisis de empleo hace mucho tiempo, la cual no comparto”

Lo más leído

1.
Tras revés de primera instancia: Jackson presentará recurso para revertir rechazo a su demanda contra diputados UDI

Tras revés de primera instancia: Jackson presentará recurso para revertir rechazo a su demanda contra diputados UDI

2.
Bolivia logra la hazaña ante Brasil y va al repechaje tras la humillación a domicilio de Colombia sobre Venezuela

Bolivia logra la hazaña ante Brasil y va al repechaje tras la humillación a domicilio de Colombia sobre Venezuela

3.
Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

4.
Golpe a la Municipalidad de Santiago: tribunal ordena inscribir millonaria compra de la exclínica Sierra Bella

Golpe a la Municipalidad de Santiago: tribunal ordena inscribir millonaria compra de la exclínica Sierra Bella

5.
Desbordes buscará revertir fallo que obliga a Santiago a inscribir la compra de exclínica Sierra Bella por $8 mil millones

Desbordes buscará revertir fallo que obliga a Santiago a inscribir la compra de exclínica Sierra Bella por $8 mil millones

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Por Alejandro Jofré
Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?

Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?

Cómo fue el accidente en Buinzoo donde murió un guacamayo atacado por un serval

Cómo fue el accidente en Buinzoo donde murió un guacamayo atacado por un serval

Servicios

Revisa con el RUT si tienes saldos a favor en las Cajas de Compensación

Revisa con el RUT si tienes saldos a favor en las Cajas de Compensación

Rating del martes 9 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 9 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver en vivo el primer debate presidencial en TV abierta

A qué hora y dónde ver en vivo el primer debate presidencial en TV abierta

Verónica Sabaj: la jueza expulsada por chats con Hermosilla que indagó caso Zacarach y declaró inimputable a Rodrigo Orias
Chile

Verónica Sabaj: la jueza expulsada por chats con Hermosilla que indagó caso Zacarach y declaró inimputable a Rodrigo Orias

Revisa con el RUT si tienes saldos a favor en las Cajas de Compensación

Corte Suprema ordena la remoción de la ministra Verónica Sabaj por sus chats con Hermosilla

José De Gregorio: “Mi colega David Bravo está anunciando una crisis de empleo hace mucho tiempo, la cual no comparto”
Negocios

José De Gregorio: “Mi colega David Bravo está anunciando una crisis de empleo hace mucho tiempo, la cual no comparto”

Gigante suizo de implantes dentales enfrenta querella por fallido negocio

Patio Comercial reporta pérdidas, pero anuncia estrategia de consolidación de activos

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar
Tendencias

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar

Qué está pasando en Nepal: protestantes incendiaron edificios públicos y quemaron a la esposa de un exministro

Qué se sabe del hallazgo de un cuerpo en el auto de D4vd, el artista que llega a Chile el próximo año

Las quejas de Brasil tras caer contra Bolivia en El Alto: “Fue completamente antideportivo”
El Deportivo

Las quejas de Brasil tras caer contra Bolivia en El Alto: “Fue completamente antideportivo”

Lo fue a buscar al vestuario: el tenso cruce entre Ancelotti y Garay tras el polémico triunfo de Bolivia ante Brasil

“Parece que ganaron la final del mundo”: la dura ironía de un jugador argentino contra los ecuatorianos

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Finde

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Fiesta total: show une a Álvaro Henríquez & Pettinellis, Macha y El Bloque Depresivo y “Titae” como DJ
Cultura y entretención

Fiesta total: show une a Álvaro Henríquez & Pettinellis, Macha y El Bloque Depresivo y “Titae” como DJ

Presentan segunda convocatoria del programa IFI Audiovisual 2025

Joaquin Phoenix y Ari Aster: el nuevo dúo clave del cine

Secretario general de la OTAN sostiene que defenderán “cada centímetro de territorio” tras la violación del espacio aéreo polaco
Mundo

Secretario general de la OTAN sostiene que defenderán “cada centímetro de territorio” tras la violación del espacio aéreo polaco

Cuba sufre una nueva “desconexión total” del sistema eléctrico que afecta a toda la isla

Hamas dice que el bombardeo de Israel contra Qatar “no afectará a su toma de decisiones”

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté
Paula

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad