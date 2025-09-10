Desató la furia de Ancelotti y Venezuela: revisa el polémico penal que Cristián Garay le dio a Bolivia ante Brasil. . Por @conmebol

La selección de Bolivia escribió una de las páginas más memorables de su historia reciente. En El Alto, la Verde derrotó 1-0 a Brasil y aseguró un lugar en el repechaje rumbo al Mundial 2026, alimentando un sueño que parecía lejano desde su última participación en Estados Unidos 1994.

El encuentro se resolvió en el cierre del primer tiempo, tras una polémica jugada en el área brasileña. Roberto Carlos Fernández cayó luego de un cruce con Bruno Guimaraes y el árbitro chileno Cristián Garay, tras ser llamado por el VAR, sancionó la falta. La decisión desató la molestia de los visitantes y, segundos más tarde, Miguel Terceros transformó la pena máxima en el único gol del partido.

⚠️🇧🇴 EL PENAL QUE LE COBRARON A BOLIVIA CONTRA BRASIL.pic.twitter.com/nzIxkZB8Fk — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 10, 2025

La segunda parte estuvo marcada por la tensión y la presión de Brasil, que buscó con insistencia el empate. Sin embargo, el equipo altiplánico resistió gracias la fortaleza de jugar en la altitud. El pitazo final desató la euforia en las tribunas y en todo el país: el resultado, sumado a la derrota de Venezuela frente a Colombia, aseguró a Bolivia el cupo para disputar el repechaje intercontinental.

La derrota dejó huella en la canarinha y en su técnico, Carlo Ancelotti, quien no ocultó su disgusto con el arbitraje. El italiano esperó al juez Garay en la entrada de camarines para recriminarle la sanción y, en conferencia de prensa, reiteró su postura. “El partido de hoy fue muy especial en todos los sentidos. El VAR pitó un penalti… aspectos que se pueden mejorar”, comentó.

Mientras en Brasil se instaló la polémica, en Venezuela también hubo molestia por el cobro. Más allá de la goleada que sufrieron a manos de Colombia, si los altiplánicos se enredaban, los llaneros hubieran ocupado la plaza del repechaje.