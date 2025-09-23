SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Con el hijo de un histórico escudero de Marcelo Bielsa: el trabajo físico de Alexis Sánchez con Guido Bonini en Sevilla

El tocopillano ha tenido un buen inicio de temporada con el cuadro andaluz, que hoy enfrenta al Villarreal por LaLiga. Se apoya en su entrenador personal y también en el PF del club, cuyo apellido está muy ligado a la selección chilena del técnico rosarino.

Por 
Cristian Barrera
 
Carlos Tapia
Alexis Sánchez, durante un entrenamiento del Sevilla. Foto: @SevillaFC.

Con casi 37 años (cumple en diciembre), Alexis Sánchez se niega a ceder en sus convicciones. Espanta cualquier asomo del fantasma del retiro, o tomar definitivamente el camino de retorno hacia Sudamérica, como lo han hecho varios de sus compañeros de la Generación Dorada. Tampoco ha caído en la tentación de los petrodólares, privilegiando permanecer entre las ligas más competitivas de Europa. Sin espacio en Udinese, su movida hacia Sevilla fue tan repentina como sorprendente, en el afán de recuperar el protagonismo extraviado.

Con toda esa mezcla, la jornada del sábado fue una especie de “renacer”. De las mejores que ha vivido el tocopillano en el último tiempo, en el ámbito deportivo. Fue determinante, con su gol, para darle el triunfo a los andaluces sobre el Alavés, en la liga española. Pasaron 11 años para que el Niño Maravilla convirtiera en la Primera División hispana. Hizo retroceder la película hasta el 17 de mayo de 2014, cuando anotó con la camiseta del Barcelona su último tanto en LaLiga, al Atlético de Madrid, que tenía en el arco a Thibaut Courtois. Estaba en su plenitud, antes de la Copa del Mundo de Brasil y de su traspaso al Arsenal.

Pasó el tiempo y hoy Sánchez está en las postrimerías de su carrera. Más allá de aquello, el goleador histórico de la Roja ha tenido una interesante irrupción en el Sevilla, acallando las críticas que florecieron, respecto a su edad y las dudas por su último paso en Udinese. Una asistencia y un gol en dos partidos (105 minutos) han sido su mejor carta de presentación.

Si bien dejó buenas sensaciones, Alexis reconoció que sigue en la puesta a punto, luego de no realizar la pretemporada de manera íntegra. “Hacía tiempo que no jugaba 70 u 80 minutos, estoy poniéndome en forma y muy contento por ganar los tres puntos”, indicó después del duelo contra el Alavés. Añadió que “soy muy exigente, siempre me gusta dar más, hay mucho que mejorar...”.

Alexis Sánchez celebra su primer gol en el Sevilla. Foto: @SevillaFC.

Los detalles del intenso entrenamiento físico de Alexis Sánchez con Guido Bonini en el Sevilla

El desafío del delantero chileno en Nervión no solo dice relación con lo futbolístico, sino que también con lo físico. En esa dirección, un aspecto importante que refleja el halagüeño inicio de temporada para el futbolista es su preparación, tanto en el club como de manera particular. Son dos vertientes. Además del trabajo que realiza en el Sevilla, Sánchez lo complementa con su entrenador personal de toda la vida.

Desde el círculo cercano del jugador indican a El Deportivo que se tratan de entrenamientos de prevención de lesiones, flexibilidad y otros trabajos específicos de complemento, algo que gran parte de los futbolistas top a nivel mundial realizan. No es casualidad la permanencia en la primera línea de jugadores maduros como Cristiano Ronaldo (40) y Lionel Messi (38).

Pero eso no es todo. En el cuerpo técnico de Matías Almeyda hay un apellido conocido para Alexis Sánchez: Bonini. Claro, de manera inmediata se asocia a Luis María Bonini, expreparador físico de la Roja fallecido en 2017 e histórico escudero de Marcelo Bielsa. Después de varios años, el tocopillano se encontró con alguien de la dinastía. Guido Bonini, hijo de Luis, es el PF del Sevilla, tal como su progenitor.

Guido, de 39 años, trabaja con Almeyda desde la época de River Plate, cuando era el asistente del PF Alejandro Kohan (histórico ayudante de Ariel Holan) en el cuadro Millonario que logró el ascenso a Primera División. Después, Bonini se convirtió en el PF del cuerpo técnico del “Pelado” en Banfield, Chivas de Guadalajara, San José Earthquakes, AEK Atenas y ahora en el cuadro sevillista. Profesor de Educación Física y fanático del rugby, se crió impregnado de la filosofía de Bielsa. Si bien el DT no es un aprendiz del estilo del ‘Loco’, sí fue dirigido por él en la selección argentina. De ahí que se extrae el hecho de que en los entrenamientos se enfatice lo físico y la intensidad.

Sánchez mantiene su gen competitivo. En una reciente entrevista con el diario As, manifestó que pretende volver a jugar un Mundial con Chile. Para 2030, tendrá 42 años. “Pocos jugadores están en Europa al nivel que estoy yo, Suazo y algunos otros. Mientras pueda aportar y esté físicamente, quiero estar siempre con la Selección. Tengo que estar físicamente bien, mentalmente bien, y eso te lo va diciendo el profesionalismo con el paso del tiempo”, aseguró el canterano de Cobreloa, que se aferra a la elite.

Este martes, el Niño Maravilla tiene una nueva oportunidad para mostrar su capacidad, cuando el Sevilla reciba al Villarreal en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, a las 16.30 de Chile, por la sexta fecha de la liga española. El partido será transmitido por DGO.

Más sobre:FútbolAlexis SánchezSevillaLaLigaMatías AlmeydaGuido BoniniLiga españolaFútbol internacional

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Schalper cuestiona a Boric en la antesala de su discurso en la ONU: “Está más dedicado a hablarle a su grupo que a las prioridades del país”

OCDE dice que la economía mundial ha resistido los aranceles, pero prevé que EEUU y China crecerán menos en 2026 que este año

Quiénes eran B-King y DJ Regio Clown, los músicos colombianos que fueron encontrados muertos en México

Estados Unidos limita la circulación de la delegación iraní presente en Nueva York para la Asamblea General de la ONU

Trump promete actuar contra “la lacra del antisemitismo” en un mensaje por el Año Nuevo judío

El Gobierno palestino habla de “paso histórico hacia la paz” tras los últimos reconocimientos a Palestina

Lo más leído

1.
La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

2.
El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

3.
Posible postulación de Bachelet a la ONU pone en incómodo dilema a Kaiser, Kast y Matthei

Posible postulación de Bachelet a la ONU pone en incómodo dilema a Kaiser, Kast y Matthei

4.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo 5,1 percibido en regiones de Los Ríos y Los Lagos

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo 5,1 percibido en regiones de Los Ríos y Los Lagos

5.
Villalobos se queda sin vacaciones en Costa Rica: Corte de Santiago revoca permiso del general (r) acusado por fraude

Villalobos se queda sin vacaciones en Costa Rica: Corte de Santiago revoca permiso del general (r) acusado por fraude

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Temblor hoy, martes 23 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 23 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2,1 millones

Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2,1 millones

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Schalper cuestiona a Boric en la antesala de su discurso en la ONU: “Está más dedicado a hablarle a su grupo que a las prioridades del país”
Chile

Schalper cuestiona a Boric en la antesala de su discurso en la ONU: “Está más dedicado a hablarle a su grupo que a las prioridades del país”

Quiénes son los candidatos del distrito 13 que componen El Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, PAC, San Miguel y San Ramón

Matthei es la primera invitada a ciclo de conversatorios con candidatos presidenciales organizado por La Tercera y UDD

OCDE dice que la economía mundial ha resistido los aranceles, pero prevé que EEUU y China crecerán menos en 2026 que este año
Negocios

OCDE dice que la economía mundial ha resistido los aranceles, pero prevé que EEUU y China crecerán menos en 2026 que este año

Fundación Luksic abre la postulaciones para que emprendedores puedan recibir financiamiento

Isapres anotan pérdidas por $7 mil millones en el primer semestre pese a que la mayoría reportó ganancias

Quiénes eran B-King y DJ Regio Clown, los músicos colombianos que fueron encontrados muertos en México
Tendencias

Quiénes eran B-King y DJ Regio Clown, los músicos colombianos que fueron encontrados muertos en México

Perros más agresivos y difíciles de entrenar: estudio revela los efectos de la pandemia en nuestras mascotas

Cerca a los 30 °C: este día habrá un cambio brusco en el tiempo en Santiago

El Challenger de Antofagasta alista una nueva versión con la presencia de Garin, Barrios y Soto
El Deportivo

El Challenger de Antofagasta alista una nueva versión con la presencia de Garin, Barrios y Soto

En vivo: Alejandro Tabilo se enfrenta a Lorenzo Musetti en la final del ATP de Chengdú

Mide 2,07 metros y tiene apenas 11 años: Real Madrid ficha a promesa de Mali y levanta numerosas suspicacias

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones
Finde

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Ed Motta, figura de la música brasileña: “Siento que soy un género aparte y un genio aparte”
Cultura y entretención

Ed Motta, figura de la música brasileña: “Siento que soy un género aparte y un genio aparte”

Una viuda y un repartidor venezolano: mira el trailer de la nueva serie chilena de Prime Video

La Cancionera llega a Chile: Natalia Lafourcade anuncia presentación en Movistar Arena

Estados Unidos limita la circulación de la delegación iraní presente en Nueva York para la Asamblea General de la ONU
Mundo

Estados Unidos limita la circulación de la delegación iraní presente en Nueva York para la Asamblea General de la ONU

Trump promete actuar contra “la lacra del antisemitismo” en un mensaje por el Año Nuevo judío

El Gobierno palestino habla de “paso histórico hacia la paz” tras los últimos reconocimientos a Palestina

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?
Paula

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz