Con una sorpresa en la lista: Marcelo Salas revela sus selecciones favoritas para quedarse con el Mundial 2026

Marcelo Salas es uno de los chilenos que sí está en la Copa del Mundo. El Matador viajó al Mundial invitado por la Conmebol. Desde Norteamérica, este martes se dio el tiempo de hablar con la prensa del mundo.

Al exdelantero le duele la ausencia de la selección chilena: “Lamentablemente no estamos presentes en esta cita tan importante para los futbolistas y cualquier selección. No hemos podido clasificar y la verdad, un poco frustrado como hincha en este momento de no ver a la selección”, comenzó diciendo a Kenotrotamundos.

Salas, quien brillara en la U, River Plate y Lazio, puntualizó en las grandes posibilidades que habían para clasificar en las pasadas Eliminatorias Sudamericanas: “En estas clasificatorias teníamos más opciones, hasta el séptimo podía clasificar y por eso duele un poco más. Agradezco la invitación de Conmebol y FIFA, pero estando acá duele aún más, porque no tenemos nuestra selección para alentar en la gradería”.

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Cabe destacar que la selección chilena acabó en el décimo lugar, en el fondo de la tabla de las Eliminatorias, con apenas 11 puntos y dos partidos ganados, cinco empates y 11 derrotas. Durante el proceso que comenzó en 2023 y que terminó el año pasado, el primer entrenador fue Eduardo Berizzo, luego lo siguió en el cargo Ricardo Gareca y terminó todo con Nicolás Córdova.

Los candidatos del Matador

Además, Salas fue consultado por sus candidatos para ganar el Mundial. No pudo elegir entre uno, así que mencionó a Francia, Portugal y España, mientras que consideró a Marruecos como la selección que puede dar la sorpresa.