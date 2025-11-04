Conmoción en el fútbol mundial: DT fallece de un infarto en pleno partido y sus jugadores se enteran en la cancha.

El fútbol está de luto. Este lunes, Mladen Zizovic, entrenador bosnio del FK Radnicki 1923 de la Primera División de Serbia, falleció tras sufrir un infarto en el partido de su equipo ante el Mladost. El entrenador se desplomó en pleno encuentro. Murió a los 44 años.

Zizovic colapsó cuando el cronómetro marcaba 22 minutos. Ahí lo asistió personal médico de ambos elencos y luego fue trasladado en ambulancia a un hospital. El árbitro paró el encuentro y minutos después se confirmó el deceso del estratega, con los jugadores aún en la cancha.

Era su tercer partido al mando del elenco serbio. Desde la institución que dirigía extendieron un sentido comunicado en su memoria. “Con el más profundo dolor informamos al público, aficionados y amigos del deporte que nuestro jefe del personal profesional, Mladen Zizovic, falleció durante el partido de esta noche entre Mladost y Radnicki 1923 en Lucani. Nuestro club ha perdido no solo a un gran experto, sino sobre todo a un buen hombre, amigo y deportista que con su conocimiento, energía y nobleza dejó una huella profunda en los corazones de todos los que lo conocieron. El club envía sus más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y a todos los que compartieron el amor al fútbol con él. Descansa en paz”, establecen.

La Federación Serbia de Fútbol, en tanto, también se pronunció ante la noticia. “Hemos recibido con profundo pesar e incredulidad la noticia del repentino fallecimiento del entrenador del FK Radnicki 1923, Mladen Zizovic, quien falleció durante el partido de la Superliga Mozzart Bet de Serbia entre el Mladost y el Radnicki 1923 en Lucani. Su prematura partida representa una enorme pérdida para toda la comunidad futbolística”, lamentan en una misiva expuesta en sus canales oficiales.