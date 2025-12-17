Conoce los votos de Nicolás Córdova y Gabriel Suazo en representación de la Roja para los premios The Best.

Este martes se entregó el premio The Best. Ousmane Dembélé sumó un nuevo reconocimiento individual a su carrera. El delantero del París Saint-Germain fue elegido como el ganador del galardón que distingue a los mejores futbolistas de la temporada.

“Quiero dar las gracias a todos mis compañeros de equipo por el trabajo que han hecho, a mi familia, a mi club, el presidente, el staff y a ti, el presidente de la FIFA, Infantino. Espero volver a estar aquí en la próxima edición”, señaló el francés.

El premio evaluó el rendimiento de los candidatos entre el 11 de agosto de 2024 y el 8 de agosto de 2025. En ese período, Dembélé fue figura en el PSG que obtuvo la Ligue 1, la Copa de Francia y la Champions League.

Dembélé con el premio The Best.

El reconocimiento de la FIFA llega pocos meses después de que el propio Dembélé recibiera el Balón de Oro, premio que entrega la revista France Football. Con ello, el delantero francés logra repetir el doblete de galardones individuales más importantes del fútbol mundial en un mismo ciclo.

El proceso consideró los votos de entrenadores y capitanes de las 211 selecciones de la FIFA, además de la votación de periodistas especializados y aficionados.

En ese aspecto, la Roja fueron representada por Nicolás Córdova y Gabriel Suazo. El entrenador eligió a Pedri (Barcelona), Vitinha (PSG) y Dembélé (PSG), en ese orden, además para mejor DT se inclinó por Luis Enrique (PSG), Hansi Flick (Barcelona) y Arne Slot (Liverpool).

En tanto, el capitán de la Selección escogió a Dembélé, Lamine Yamal (Barcelona) y Nuno Mendes (PSG). En los técnicos fue por los mismos que Córdova, pero cambió el orden a Luis Enrique, Slot y Flick.