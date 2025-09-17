SUSCRÍBETE
El Deportivo

Copa Libertadores: Racing da el primer golpe en casa de Vélez y pone medio pie en semifinales

El equipo del ahora portero suplente Gabriel Arias venció por la cuenta mínima a los de Liniers, que tuvo a Claudio Baeza y Diego Valdés en el banco de suplentes, sin ingresar.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
Racing venció 1-0 en casa de Vélez, por los cuartos de final de la Libertadores. FOTO: X @Libertadores.

Racing dio un paso importante para meterse en la semifinal de la Copa Libertadores. El equipo de Avellaneda venció por la cuenta mínima en casa de Vélez Sarsfield, en la ida de los cuartos de final del torneo internacional.

Un equipo victorioso que no contó con la presencia del portero chileno Gabriel Arias, quien nuevamente no fue considerado como titular por el técnico Gustavo Costas, disputa que se extiende desde la fase anterior de este mismo torneo, cuando el exseleccionado chileno fue reemplazado en el final del partido ante Peñarol.

Al otro lado, el DT Guillermo Barros Schelotto solo tuvo en la banca a los dos futbolistas nacionales del plantel: los mediocampistas Claudio Baeza y Diego Valdés.

Solo un gol

Encuentro muy disputado en Liniers, con dos fuerzas muy parejas. En el final de la primera parte, los locales sufrieron la expulsión de Lisandro Magallán, jugada que marcó el rumbo del enfrentamiento.

La única conquista la marcó Adrián Emmanuel Martínez, a los 53 minutos del duelo, en el mejor momento de la Academia. De paso, Maravilla es el actual goleador del torneo con 7 tantos.

