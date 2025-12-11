Coquimbo se alista para recibir en 2026 el primer triatlón 5150 de Chile

Este jueves se lanzó de manera oficial el primer evento 5150 licencia parte de THE IRONMAN GROUP. Coquimbo será la sede de 5150 Triathlon Coquimbo 2026, un nuevo formato que el 04 de octubre se estrenará y que propone un triatlón en distancia Olímpica compuesto de: 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de trote en una de las ciudades ícono del norte de nuestro país.

Este inédito formato llegará a Chile de la mano de World Centric Group, la productora de eventos responsable del IRONMAN 70.3 de Valdivia que vivió su segunda versión en noviembre y del IRONMAN 70.3 de Puerto Varas que tendrá su estreno absoluto el 12 de abril del próximo año. Además de quienes están a cargo de realizar el primer IRONMAN en distancia completa en nuestro país durante el año 2026.

“Teníamos hace tiempo la inquietud de llevar una carrera del más alto estándar internacional al norte de Chile y la Municipalidad de Coquimbo nos abrió las puertas para llegar con esta nueva distancia que posibilitará a un gran número de deportistas participar porque se trata de una prueba exigente, pero muy accesible e inspirada en la energía que nos entrega la rica geografía nortina. La distancia busca a triatletas experimentados, pero también a aquellos que buscan iniciarse, poniendo a prueba su resistencia a través de un evento que respira la atmósfera y experiencia IRONMAN”, explica la directora deportiva del evento, Fernanda Castro.

Desde lo técnico, esta distancia brinda la esencia del triatlón mediante una carrera dinámica y sin drafting. Así este evento es también una excelente invitación para aquellos que proyectan en noviembre próximo el primer IRONMAN de larga distancia en Chile; Coquimbo puede transformarse en la preparación perfecta para Valdivia 2026 y el desafío mayor.

Entre las novedades destaca un valor de inscripción muy accesible para el mismo estándar que World Centric Group ofrece en todas sus carreras. El circuito se realizará en el borde costero de Coquimbo con partida y meta en la playa; mientras que solo el ciclismo saldrá de la ciudad para desarrollarse en la Ruta 5 norte.

La identidad de este Triatlón del Norte la brindarán embajadores y deportistas locales que serán parte de este 5150 Triathlon Coquimbo 2026. Los inscritos recibirán un Race Kit con elementos útiles que están pensados y diseñados para su uso también en entrenamientos, apoyando su preparación y un estilo de vida deportivo.

Y los objetivos no solo están en lo deportivo. Es que en World Centric Group también toma en cuenta la sostenibilidad, por eso Coquimbo será un evento con altos estándares ambientales. Desde gestión avanzada de residuos y reciclaje, hasta logística y transporte eco-amigable. 5150 Triathlon Coquimbo 2026 buscará demostrar que los eventos de clase mundial también pueden liderar en responsabilidad ambiental.