VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El potente dardo de Johnny Herrera contra Arturo Vidal: “Colo Colo le está regalando un año de contrato”

    El exarquero aseguró que el Rey no ha tenido un buen rendimiento y que el Cacique debería dejarlo partir.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Johnny Herrera lanzó una potente crítica contra Arturo Vidal. Fotos: Photosport

    Época de movimientos en Colo Colo. El Cacique comenzó una profunda restructuración tras un año centenario para el olvido, donde no se cumplió ningún objetivo. Pese a no conseguir alguna clasificación a torneos internacionales, Fernando Ortiz continuará en el cargo y será el encargado de liderar la nueva temporada alba.

    Por otra parte, también se definieron las primeras salidas del equipo. Emiliano Amor, Óscar Opazo, Mauricio Isla, Sebastián Vegas y Matías Moya dejarán el club; mientras que el futuro de Alexander Oroz se definirá en los próximos días. Eso sí, puede que no sean las únicas.

    En ese sentido, el propio Ortiz ya le comunicó a algunos futbolistas que no son considerados como primera opción para la siguiente temporada. Uno de ellos sería Arturo Vidal, quien terminó el año como suplente y con un rol secundario. El Rey, de hecho, finalizó el torneo con una potente crítica hacia el técnico.

    Herrera arremete contra Vidal

    La discrepancia entre ambas partes fue abordada por Johnny Herrera, quien cuestionó duramente el rendimiento de Vidal: “A Vidal le estás regalando un año de contrato, gratis, porque por rendimiento tendría que haber seguido la misma línea de Amor, Isla y Vegas”, aseguró el exarquero en TNT Sports. “No fue ni más ni menos que ellos”, continuó.

    El actual panelista deportivo comparó la situación del Rey con la de Esteban Pavez, otro futbolista que fue criticado y perdió terreno durante el año. “Por ejemplo Pavez, que tiene más historia que Vidal en Colo Colo, siendo capitán y todo, le tocó estar en el banco y lo respetó”, indicó.

    No le tocó la oreja al entrenador, no emitió declaraciones como las de Vidal. Y fue raro lo que pasó con Pavez”, añadió sobre el excapitán del Cacique.

    Finalmente, Herrera aseguró que el mercado de fichajes será un momento de definiciones, al igual que la siguiente temporada: “En conclusión, vamos a tener una buena teleserie”, sentenció el otrora portero.

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalCampeonato NacionalLiga de PrimeraColo ColoFernando OrtizArturo VidalJohnny Herrera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Navidad Segura: autoridades identifican 430 lugares de interés y desplegarán a más de dos mil Carabineros adicionales

    Empresa de relojes que usaba Napoléon pide a la firma chilena Casa Barros dejar de usar su marca Leroy

    Pese a advertencia del CFA y Contraloría, Hacienda insistirá en que el FES no debe contabilizarse como gasto público

    Disney abraza el uso de la IA y anuncia alianza con OpenAI e inversión en la matriz de ChatGPT por US$1.000 millones

    La Diversión de las Fiestas: dónde y cómo asistir al evento gratuito de Disney en Santiago

    Festival Canción Nacional inicia venta de entradas para su primera edición

    Lo más leído

    1.
    Los clubes que pueden descender de prosperar la ofensiva legal de Unión Española y Deportes Iquique

    Los clubes que pueden descender de prosperar la ofensiva legal de Unión Española y Deportes Iquique

    2.
    “Siempre hay un hincha del Conce que me hace partícipe”: el Mono Navarro Montoya revela cómo vivió el ascenso lila

    “Siempre hay un hincha del Conce que me hace partícipe”: el Mono Navarro Montoya revela cómo vivió el ascenso lila

    3.
    Palestino va a la FIFA: dos clubes extranjeros son demandados por los árabes tras no cumplir el pago por la venta de jugadores

    Palestino va a la FIFA: dos clubes extranjeros son demandados por los árabes tras no cumplir el pago por la venta de jugadores

    4.
    ¿Y Eduardo Vargas? La U busca dos delanteros tras las salidas de Lucas Di Yorio y Rodrigo Contreras

    ¿Y Eduardo Vargas? La U busca dos delanteros tras las salidas de Lucas Di Yorio y Rodrigo Contreras

    5.
    “Es muy claro”: Unión Española e Iquique buscan anular sus descensos tras insólita contradicción reglamentaria

    “Es muy claro”: Unión Española e Iquique buscan anular sus descensos tras insólita contradicción reglamentaria

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    Servicios

    ¿Qué proponen los candidatos presidenciales para reducir el nivel de endeudamiento de los chilenos?

    ¿Qué proponen los candidatos presidenciales para reducir el nivel de endeudamiento de los chilenos?

    ¿Tienen los candidatos presidenciales planes de modernizar la estructura del poder judicial?

    ¿Tienen los candidatos presidenciales planes de modernizar la estructura del poder judicial?

    Rating del miércoles 10 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 10 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Navidad Segura: autoridades identifican 430 lugares de interés y desplegarán a más de dos mil Carabineros adicionales
    Chile

    Navidad Segura: autoridades identifican 430 lugares de interés y desplegarán a más de dos mil Carabineros adicionales

    ¿Qué proponen los candidatos presidenciales para reducir el nivel de endeudamiento de los chilenos?

    ¿Tienen los candidatos presidenciales planes de modernizar la estructura del poder judicial?

    Empresa de relojes que usaba Napoléon pide a la firma chilena Casa Barros dejar de usar su marca Leroy
    Negocios

    Empresa de relojes que usaba Napoléon pide a la firma chilena Casa Barros dejar de usar su marca Leroy

    Pese a advertencia del CFA y Contraloría, Hacienda insistirá en que el FES no debe contabilizarse como gasto público

    Disney abraza el uso de la IA y anuncia alianza con OpenAI e inversión en la matriz de ChatGPT por US$1.000 millones

    Los 6 nominados a los Game Awards que compiten hoy por el máximo honor
    Tendencias

    Los 6 nominados a los Game Awards que compiten hoy por el máximo honor

    Por qué te salen canas en el cabello (y qué puedes hacer para evitarlo)

    Cómo EEUU incautó un barco petrolero frente a la costa de Venezuela, según Trump

    La petición del Sifup que la ANFP no incluye en las bases que propone al Consejo de Presidentes
    El Deportivo

    La petición del Sifup que la ANFP no incluye en las bases que propone al Consejo de Presidentes

    El potente dardo de Johnny Herrera contra Arturo Vidal: “Colo Colo le está regalando un año de contrato”

    Liga de Primera Mercado Libre, más minutos para los juveniles y ley Tiago Nunes: los cambios de las bases para el 2026

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas
    Finde

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    La Diversión de las Fiestas: dónde y cómo asistir al evento gratuito de Disney en Santiago
    Cultura y entretención

    La Diversión de las Fiestas: dónde y cómo asistir al evento gratuito de Disney en Santiago

    Festival Canción Nacional inicia venta de entradas para su primera edición

    Helloween: los padres del power metal vuelven a Chile para celebrar sus 40 años

    Ucrania sitúa en casi 700 los niños muertos desde el inicio de la invasión rusa
    Mundo

    Ucrania sitúa en casi 700 los niños muertos desde el inicio de la invasión rusa

    María Corina Machado afirma que volverá a Venezuela lo antes posible: “No depende de la salida o no del régimen”

    Por qué Trump ha indultado a importantes narcotraficantes pese a su retórica antidrogas

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan
    Paula

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan

    Taller 1: un espacio conservado por la memoria periodística

    Ser delgada no me protegió del escrutinio