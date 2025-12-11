El potente dardo de Johnny Herrera contra Arturo Vidal: “Colo Colo le está regalando un año de contrato”

Época de movimientos en Colo Colo. El Cacique comenzó una profunda restructuración tras un año centenario para el olvido, donde no se cumplió ningún objetivo. Pese a no conseguir alguna clasificación a torneos internacionales, Fernando Ortiz continuará en el cargo y será el encargado de liderar la nueva temporada alba.

Por otra parte, también se definieron las primeras salidas del equipo. Emiliano Amor, Óscar Opazo, Mauricio Isla, Sebastián Vegas y Matías Moya dejarán el club; mientras que el futuro de Alexander Oroz se definirá en los próximos días. Eso sí, puede que no sean las únicas.

En ese sentido, el propio Ortiz ya le comunicó a algunos futbolistas que no son considerados como primera opción para la siguiente temporada. Uno de ellos sería Arturo Vidal, quien terminó el año como suplente y con un rol secundario. El Rey, de hecho, finalizó el torneo con una potente crítica hacia el técnico.

Herrera arremete contra Vidal

La discrepancia entre ambas partes fue abordada por Johnny Herrera, quien cuestionó duramente el rendimiento de Vidal: “A Vidal le estás regalando un año de contrato, gratis, porque por rendimiento tendría que haber seguido la misma línea de Amor, Isla y Vegas”, aseguró el exarquero en TNT Sports. “No fue ni más ni menos que ellos”, continuó.

El actual panelista deportivo comparó la situación del Rey con la de Esteban Pavez, otro futbolista que fue criticado y perdió terreno durante el año. “Por ejemplo Pavez, que tiene más historia que Vidal en Colo Colo, siendo capitán y todo, le tocó estar en el banco y lo respetó”, indicó.

“No le tocó la oreja al entrenador, no emitió declaraciones como las de Vidal. Y fue raro lo que pasó con Pavez”, añadió sobre el excapitán del Cacique.

Finalmente, Herrera aseguró que el mercado de fichajes será un momento de definiciones, al igual que la siguiente temporada: “En conclusión, vamos a tener una buena teleserie”, sentenció el otrora portero.