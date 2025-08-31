Crisis desatada en La Serena: barristas irrumpen en entrenamiento y aprietan al plantel papayero
Un grupo de hinchas ingresó hasta las instalaciones del club nortino para reclamar en contra de los futbolistas. Los granates no ganan hace 10 partidos por la Liga de Primera y están al borde de la zona de descenso.
Deportes La Serena vive meses complicados. Y es que tras la reciente derrota sufrida ante Everton de Viña del Mar, el viernes pasado, el equipo papayero acumuló 10 partidos sin conocer de triunfos en la Liga de Primera y quedó al borde de una zona de descenso que actualmente ocupa Unión Española y Deportes Iquique.
El conjunto nortino no consigue superar la crisis futbolística que lo azota, incluso después de la salida de Cristian Paulucci. Si bien la sustitución del otrora entrenador de la UC suponía un cambio de aire, la escuadra granate tampoco logró exhibir una mejoría bajo la conducción de Francisco Bozán.
Con este complejo escenario a cuestas, el punto máximo de la debacle ocurrió este fin de semana. Eso sí, tuvo lugar fuera de las canchas. Cuando el plantel estaba entrenando de cara al próximo cotejo frente a Deportes Limache, por las semifinales de Copa Chile, diversos barristas irrumpieron en la instalaciones del club e increparon a los futbolistas por los malos resultados.
La preocupante situación quedó registrada en diversos videos que ya circulan por redes sociales. Allí se percibe cómo los hinchas manifestaron su descontento. "Tienen que empezar a correr, a mover las piernas“, se escucha decir a uno de los invasores en los registros audiovisuales.
La protesta, que también contó con el lanzamiento de petardos y fuegos artificiales, se extendió hasta el gimnasio y los estacionamientos del cuadro papayero. Como consecuencia, los jugadores, el nuevo director técnico y los auxiliares tuvieron que abandonar rápidamente la concentración ante la escalada de violencia.
Lo Último
Lo más leído
2.
4.
Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisionesOferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.