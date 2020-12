Cristiano Ronaldo: el mejor del siglo XXI según los Globe Soccer Awards

Uno de los mejores jugadores de la historia y lógicamente del siglo que lo está viendo triunfar. Cristiano Ronaldo llegó a Dubai para los Globe Soccer Awards, donde en esta oportunidad se escogió al mejor jugador desde el 2001 hasta el 2020. ¿Su gran rival a vencer? Messi, quien no logró imponerse en las votaciones al delantero portugués. CR7 fue el gran ganador de la jornada.

“Gracias a ustedes, a todos los que me han votado, a mi familia, a mi mamá y hermanas. Estar nominado junto a grandes futbolitas es un honor para mí. Esto me motiva aún más y me ayuda para seguir trabajando y estar en lo alto. Es un honor estar aquí y recibir este premio, es precioso”, comentó Ronaldo en la ceremonia realizada en el hotel Armani de Dubai.

Detrás del ex Real Madrid y Manchester United, quedó Lionel Messi, Ronaldinho y Mohamed Salah. Donde no ganó Cris, fue en la categoría del mejor futbolista del 2020. Ahí, triunfó el campeón de Champions League con el Bayern de Múnich, Robert Lewandowski, mientras que Hansi Flick fue elegido como el mejor entrenador del año presente.