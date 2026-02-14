¿Cuánto cuestan? Real Madrid pone a la venta los asientos del histórico Santiago Bernabéu

Tras la profunda renovación iniciada en 2019 en el estadio Santiago Bernabéu, el Real Madrid decidió dar un nuevo destino a 80.000 asientos originales retirados de sus gradas: ponerlos a la venta como piezas de colección. La iniciativa, impulsada bajo el proyecto “Memorabiblia”, busca que hinchas de todo el mundo puedan conservar en sus hogares una parte tangible de los 75 años de historia del recinto.

Lejos de ser desechadas, las butacas fueron transformadas en muebles funcionales gracias a un proceso de diseño e impresión 3D desarrollado por la empresa española Nagami, con sede en Ávila. El encargo no solo permitió adaptar los asientos, originalmente fijados a estructuras de hormigón, sino que también impulsó el crecimiento de la compañía.

Su cofundador, el arquitecto Manuel Jiménez, explicó que el proyecto obligó a multiplicar la capacidad operativa de la firma: “Seguramente sin los asientos no hubiéramos hecho este crecimiento tan desmesurado”. Actualmente, tres robots trabajan exclusivamente en la fabricación de bases que permiten convertir las antiguas butacas en sillas o taburetes independientes.

Cada pieza fue clasificada según sus características para diseñar distintos modelos y acabados. De esta manera, los asientos mantienen su estructura original, pero incorporan soportes que los transforman en objetos utilizables y decorativos para cualquier hogar.

Para todo público

Cuando se anunció la venta de las butacas se priorizó el acceso a los socios de la Casa Blanca. Una instancia donde los hinchas de River pueden adquirir los asientos que estuvieron presentes en la final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid y el Millonario venció a su clásico rival, Boca, por 3-1. Los precios oscilan entre aproximadamente los 268 y 876 dólares, dependiendo del diseño elegido.

El renovado Santiago Bernabéu es considerado hoy uno de los estadios más modernos del mundo, pero ahora parte de su antigua estructura puede formar parte del hogar de cualquier fanático, convirtiendo un elemento de grada en una reliquia histórica.