El Deportivo

Cuatro chilenas avanzan en la qualy del primer W15 en el Parque Estadio Nacional

Durante la jornada destacó la victoria de Fernanda Seguel, quien con 15 años venció a la segunda sembrada del cuadro. Paula Gutierrez y Fernanda Rain también ganaron y se enfrentarán por el paso al cuadro principal.

Por 
El Deportivo
Paula Gutiérrez tuvo un triunfal debut en Ñuñoa. Fetech

El tenis profesional femenino volvió a instalarse en Chile con el inicio de la fase clasificatoria del W15 LP Open Series by IND torneo perteneciente al ITF Pro Circuit, que marca el esperado regreso de esta competencia internacional a suelo nacional. El certamen se desarrolla en el Centro de Tenis y Raquetas del Parque Estadio Nacional en la comuna de Ñuñoa, y se extenderá hasta el sábado 16 de agosto.

Este domingo comenzó la qualy con una destacada participación nacional. En duelo de chilenas, Hassiba Muñoz se impuso a Florencia Massardo por parciales de 6-4 y 6-4, mientras que Fernanda Rain avanzó sin inconvenientes tras vencer a la paraguaya Guisella Insfran por 6-1 y 6-0.

Una de las grandes sorpresas de la jornada fue la victoria de Fernanda Seguel, quien derrotó a la segunda sembrada del cuadro, la brasileña Gabriela Kawano Cho, por 6-4 y 7-6(9). Por su parte, Paula Gutierrez tuvo un debut triunfal frente a la argentina cuarta sembrada Lola De León, a quien derrotó por 7-6(2) y 6-3.

Con la victoria de Rain y Gutierrez, ambas se enfrentarán por uno de los cupos al cuadro principal, asegurando una chilena más en el main draw. Fernanda Seguel enfrentará a la checa Katerina Mandelikova, quien venció hoy a la chilena Colomba Herrera, mientras que Hassiba Muñoz enfrentará a la argentina Camila Markus.

Chilenas confirmadas

Durante la jornada de este lunes 11 de agosto se llevará a cabo el sorteo del cuadro principal (main draw) del torneo, que, tras la jornada de hoy, ya cuenta con ocho jugadoras chilenas confirmadas. Accedieron de manera directa Fernanda Labraña, Antonia Vergara y Jimar Gerald, mientras que gracias a wild cards estarán presentes Alessandra Cáceres, Isidora Lisboa, Samantha Álvarez y Catalina Porré. La ganadora entre Rain y Gutierrez será la octava chilena, pudiendo sumarse Muñoz y Seguel, si logran imponerse mañana.

La principal favorita del W15 es la argentina Victoria Bosio, primera sembrada y finalista del LP Open W60 disputado el 2019. Además, el certamen contará con la participación de tenistas provenientes de distintas partes del continente, así como de Norteamérica y Europa.

El LP Open Series by IND es posible gracias a la colaboración entre el Instituto Nacional de Deportes (IND), la Federación de Tenis de Chile, y LP Chile, empresa líder en materiales para la construcción y pilar del desarrollo del tenis femenino en nuestro país.

El certamen arranca este lunes, a las 11.00. La entrada es liberada durante todas las jornadas del campeonato.

