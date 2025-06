Cuatro días para el olvido en la U: los azules caen ante un Coquimbo que se afianza en la cima del torneo

Cuando se acerca el cierre de la primera rueda de la Liga de Primera, el duelo entre Coquimbo Unido y Universidad de Chile era clave en la pelea por las primeras posiciones. Para los piratas, se trataba de un desafío importante para medirse ante un grande (candidato de fierro a ser campeón) y determinar si tienen los galones para pelear por el título. Demostraron que pueden. Lograron una importante victoria por la mínima.

Los azules necesitaban sacudirse de la frustración que significó la eliminación de la Copa Chile en octavos de final, ante un equipo del Ascenso como Curicó Unido. Con un objetivo menos en la temporada, con mayor razón aumenta la obligación de responder en el Torneo Nacional. La U, el ataque más prolífico del certamen, visitó al elenco pirata, que tiene la defensa menos batida.

La primera parte del encuentro fue favorable a los universitarios. Hasta los 20′ de juego, se acercaron continuamente y con peligrosidad a la portería defendida por Gonzalo Flores, reemplazante del suspendido Diego ‘Mono’ Sánchez. La primera fue en los 10′, cuando el zaguero Manuel Fernández sacó el balón de la línea de meta, reaccionando ante una confusión del golero. En la acción siguiente, un potente remate de Fabián Hormazábal se estrelló en el horizontal.

El seleccionado chileno, titular con la Selección en Bolivia, fue alineado como tercer central, por la ausencia de Franco Calderón. Aunque la demarcación de lateral-volante le correspondió a Maxi Guerrero, el ex O’Higgins igualmente se dio espacio para subir. Sumando pases, la U creaba espacios para entrar en el área aurinegra. En los 15′, una doble tapada de Flores evitó el 1-0 visitante.

Esa sensación de superioridad se fue esfumando. El partido se emparejó y Coquimbo articuló mejor, de la mano de su creador Matías Palavecino. El problema de los filibusteros fue que esa insinuación ofensiva no se tradujo en eficacia en el arco rival. Copando espacios, supo complicar a la defensa azul, sin embargo faltó definición. Si decidía mejor las jugadas, seguramente el marcador no acababa 0-0 al descanso. Gustavo Álvarez no estaba conforme con el trabajo de los suyos. De ahí se explica que sacara a Javier Altamirano en los 38′, para el ingreso de Israel Poblete.

La U tropezó en Coquimbo

El sentir de que Coquimbo estaba más cerca se concretó en el arranque del complemento. Una herramienta muy usada por el elenco de Esteban González es la pelota detenida. Precisamente, así llegó el 1-0. En los 48′, una acción de balón parado acaba con el cabezazo de Manuel Fernández para abrir la cuenta. Tras centro de Palavecino, el zaguero apareció por el segundo palo para batir a Castellón.

ANDRES PINA/PHOTOSPORT

A este Coquimbo Unido, que mantiene ciertos resabios de lo que era el equipo de ‘Nano’ Díaz (sobre todo en el ámbito defensivo), no le molesta ceder el control y dejar que el rival avance para contraatacar. Con este escenario, el equipo del chuncho arriesgó en búsqueda del empate. De hecho, Álvarez sacó a Marcelo Díaz para la entrada de Lucas Assadi, dejando a Aránguiz en el eje.

Si bien la postura de verticalidad de esta Universidad de Chile ya es tradicional, no le sirvió para generar ocasiones claras ante el golero Flores. La defensa coquimbana respondía ante cada intento. Esa necesidad de empatar se atentó por falencias propias. En el epílogo, por una evitable acción, Guerrero recibió tarjeta roja, tras agredir a un rival. En primer orden, el juez Franco Jiménez lo amonestó, pero luego procedió a expulsarlo.

Los azules cerraron un lapso de cuatro días eliminado de Copa Chile y con su cuarta derrota en el Campeonato Nacional. Se estaciona en los 22 puntos, con dos juegos pendientes (ante Unión Española y Colo Colo). Mientras tanto, todo es felicidad en el puerto pirata, porque es el líder de la competencia con 29. Mira a todos desde arriba.

Ficha del partido

Coquimbo Unido: G. Flores; F. Salinas, B. Cabrera, M. Fernández (76′, E. Hernández), J. Cornejo; A. Camargo (90’, S. Cordero), S. Galani; A. Azócar (61′, N. Donadell), M. Palavecino (90’, J. Flores), B. Chandía (76′, E. Riquelme); y N. Johansen. DT: E. González.

U. de Chile: G. Castellón; F. Hormazábal (62′, N. Fernández), N. Ramírez, M. Zaldivia; M. Guerrero, J. Altamirano (38′, I. Poblete), M. Díaz (67′, L. Assadi), C. Aránguiz, M. Sepúlveda; L. Di Yorio (46′, R. Contreras) y N. Guerra. DT: G. Álvarez.

Goles: 1-0, 48′, Fernández, cabezazo tras centro de Palavecino.

Árbitro: F. Jiménez. Amonestó a Camargo, Riquelme, Palavecino, J. Flores (COQ); Contreras, Guerrero (U). En los 84′, expulsa a Guerrero (U).

Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Asistieron 8 mil personas, aprox.

En cursiva, jugadores juveniles.