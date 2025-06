Gustavo Álvarez le abre una pequeña puerta a la Roja: el técnico de la U le puso fecha a la toma de su decisión

Gustavo Álvarez es uno de los nombres que más suenan para asumir el puesto que dejó vacante Ricardo Gareca en la Selección Chilena. Incluso, el presidente de la ANFP -Pablo Milad- lo llenó de elogios antes de que la Roja quedara eliminada del próximo Mundial.

“Es un muy buen técnico, tengo un muy buen concepto de él, lo conozco desde Huachipato, tengo buenas referencias en lo personal... Es una opción para cualquier equipo, porque es un muy buen técnico”, aseguró el timonel del ente rector.

Sin embargo, en una primera instancia, el estratega de Universidad de Chile tomó distancia de estos rumores y del interés de la ANFP por sus servicios. “Estoy enfocado 100% en el presente. Tengo un contrato con la U y saben que mi estilo es no responder sobre escenarios ficticios. No me parece responsable hablar de un futuro imaginario”, aseveró el argentino.

Gustavo Álvarez le abre una puerta a la Roja

Y aunque no le gusta hablar del tema y tal como lo informó El Deportivo, Azul Azul descartó que pueda asumir ambas funciones por las dos fechas de las Eliminatorias que faltan (se jugarán en septiembre), Álvarez puso plazos y una condición para que no lo agobien con el tema.

“Mi postura es muy clara estoy enfocado 100% en la U. Ganando o perdiendo. Todo el club es testigo que le dedico el mismo tiempo y el mismo foco a cada uno de los partidos y como siempre lo dije, uno debe representar al club de la mejor forma con cualquier rival y en todas las competencias. Hay que dar lo máximo siempre”, comenzó su explicación cuando fue consultado por el tema en rueda de prensa.

Luego agregó que “también dije que las decisiones con respecto a las temporadas siguientes, siempre las tomo al final de las temporadas. Y por generar un ambiente sano y puro, como siempre existió aquí en el club, les voy a pedir que no toquemos más el tema”.

Gustavo Álvarez tiene contrato con los estudiantiles hasta diciembre del próximo año y la alternativa que barajan en Quilín es que un adiestrador nacional tome al Equipo de Todos por los dos partidos que quedan y luego manejar las alternativas con un amplio margen para tomar la decisión final.