Curicó Unido deja fuera a la U en el Torneo eSports

Ya están los ocho clubes clasificados a los cuartos de final del Torneo eSports de la ANFP, el cual incluye a 16 de los 18 equipos de Primera División, desarrollado durante el receso de la competencia oficial. Este lunes, Curicó Unido eliminó a la Universidad de Chile.

El cuatro tortero, representado en el joystick por el golero Gonzalo Mall (el tercero del plantel profesional, tras Paulo Garcés y Fabián Cerda), goleó 6-3 a los azules, manejados por el volante Camilo Moya. Ambos equipos tenían como apoyo técnico a Carlos Espinosa y Nicolás Guerra, respectivamente. No quedan equipos grandes participando del campeonato. Mientras Colo Colo fue eliminado a manos de Cobresal, la UC no estuvo en el torneo porque tiene alianza con EA Sports y no con Konami, quien elabora el PES.

En primer turno, Deportes Iquique, representado por César Huanca, superó 2-1 a Antofagasta, que fue manejado por Jason Flores.

De esta manera, las parejas de los cuartos de final son las siguientes: Palestino - Cobresal, Unión Española - Coquimbo Unido, Unión La Calera - O’Higgins e Iquique - Curicó Unido.