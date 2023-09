Cyril Abiteboul, ex director de Renault F1: “La Fórmula Uno sigue estando llena de historias; no veo por qué dejar de seguirla”

Tras cinco años como el cerebro detrás del equipo de Fórmula Uno de Renault, Cyril Abiteboul abandonó la disciplina más emblemática del automovilismo y pasó al Campeonato Mundial de Rally. Nuevamente como jefe de equipo, pero ahora de Hyundai Motorsport, uno de los grandes animadores del circuito.

Desde esa tribuna y en medio de las actividades del WRC Chile que se disputa en la región del Bío Bío, el ingeniero francés, que también fue director del equipo de F1 Caterham, conversa con El Deportivo de la expansión global del rally y del presente de su antigua disciplina, una que vive bajo el reinado absoluto de Max Verstappen y Red Bull. “Realmente no entiendo por qué el saber quien va a ganar cambia el apetito del público”, admite.

¿Qué tan importante es que el WRC se expanda y llegue a nuevos continentes?

Somos el Mundial de Rally, no el Campeonato Europeo de Rally, por eso es clave venir a nuevos lugares, nuevos continentes y culturas. Es sumamente necesario que vivamos eso y obviamente nos gustaría que fuera aún más. Tenemos muchas fechas en Europa y tenemos que seguir presionando para promover un calendario aún más ambicioso en el sentido global, visitando estos países, estos escenarios.

Viene de la Fórmula Uno, la disciplina automovilística más mediática ¿El rally podría llegar a eso?

Yo amé mi tiempo en la F1 porque cuando comencé le iba muy bien a la competencia, pero después también hubo un tiempo en que no fue así. Entonces todo ese grupo tuvo que trabajar para reconstruir una nueva narrativa de la Fórmula Uno, con más tecnología, promoviendo otros pilotos, hasta transformarla en lo que vemos hoy. Entonces esas realidades pueden cambiar rápido, tanto para bien como para mal. Incluso cuando el deporte estaba estancado, pudo volver al ruedo muy rápido, porque había gente muy profesional y ambiciosa; gente con habilidades que pudo dar ese giro. Hacer todo eso me encantó y estamos trabajando para hacer eso mismo en el WRC.

¿Ha sido difícil adaptarse al rally después de tanto tiempo en la Fórmula Uno?

Mi amor por el automovilismo sigue aquí, mi amor por la competencia sigue aquí. Soy un luchador, amo competir y tratar de ganar, pero obviamente tuve que practicar y trabajar para pensar distinto en este deporte. Fue un desafío grande, porque Hyundai también es una marca que está cambiando rápido, se está convirtiendo en una potencia global y dando con un producto genial. Ha sido realmente un privilegio ser parte de ese viaje.

Imagino que correr aquí es muy distinto a Europa…

Es especial, porque es un rally muy rápido, muy parecido en ese sentido a Finlandia, pero al mismo tiempo tienes muchos tramos donde tienes que bajar velocidad, como pasa a veces en Grecia, entonces tienes una especie de mix en relación a las condiciones a las que estamos acostumbrados. Está todo junto y eso lo hace interesante de correr.

La Fórmula Uno en la Era Verstappen

Abiteboul dejó la Fórmula Uno justo antes de que Red Bull le quitara la monarquía a Mercedes, dando inicio a una nueva era en el automovilismo. Ese es también uno de los temas que debate con La Tercera. ¿Le hace bien al deporte tener dominios tan claros? ¿Por qué las audiencias bajan? ¿Se verá un cambio profundo con las nuevas reglas de motores en 2026? Son algunas de las preguntas que aborda en el Parque de Asistencia del WRC Bío Bío.

Abiteboul en el garage de Hyundai en el WRC Chile. (Austral/Hyundai Motorsport)

¿Es beneficioso para la Fórmula Uno tener este dominio tan abrumador de Verstappen?

Justo hoy (jueves) leí un reporte que mostraba las menciones e interacciones de los fanáticos de la Fórmula Uno durante este año en redes sociales y estaba bajando, entonces claramente está teniendo un impacto negativo, lo que de verdad me sorprendió mucho. Yo no miro el deporte solo para saber quién va a ganar. Me gusta mirarlo, porque me gusta el deporte, me gusta la carrera, la estrategia, pensar qué haría yo si estuviera en los pits, pero quizás es porque estaba haciendo eso hace unos años. Pero realmente no entiendo por qué el saber quien va a ganar cambia el apetito del público.

¿Había visto algo así antes?

En los años de Michael Schumacher sucedió el mismo efecto, pero realmente no lo entiendo. Tenemos que reconocer que ha tenido un impacto, pero no podemos dejar de valorar lo que Max (Verstappen) y Red Bull han logrado este año y los años anteriores. Además, creo que la Fórmula Uno sigue estando llena de historias: la resurrección de McLaren, el tremendo inicio de temporada de Aston Martin, que fue algo que nadie esperaba. Las dificultades que ha tenido mi ex equipo Alpine, Ferrari que también tiene fantásticos pilotos. No veo por qué no seguir viendo la temporada de Fórmula Uno.

2026 y los cambios de motores podrían ser un nuevo comienzo…

Probablemente, porque también Audi se unirá y será fantástico ver qué son capaces de hacer. Creo que será bueno, además tenemos nuevos pilotos jóvenes que se están uniendo a la Fórmula Uno desde hace un tiempo. Tendremos que seguir atentos a Red Bull para ver si siguen haciendo lo mismo. 2026 será un gran cambio, con nueva gente y rostros, porque al final todo se trata de pilotos. A veces necesitas ver nuevas caras, nuevas historias en el deporte y estoy seguro que se dará un buen balance con eso.