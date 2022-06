Dani Alves ofrece sus servicios por Instagram: “Aprovecho de venderme, ya que soy muy viejo y estoy desacreditado en el mercado”

Dani Alves busca club. Lo hace una manera particular, tras ser notificado que no seguirá en el FC Barcelona. El defensor brasileño hizo una publicación en su cuenta de Instagram, en la que ironiza con su último día de contrato con el cuadro culé y en la que aprovecha, de paso, de ofrecer sus servicios. No piensa en el retiro de momento y, de hecho, bromea con seguir activo hasta que alguien derribe el récord que ostenta como el jugador más ganador en la historia del fútbol.

El lateral manifestó en la red social que no se le pasa por su cabeza dejar el balompié. Es por esa misma razón que no pierde la esperanza de recibir alguna oferta que le permita cumplir ese anhelo. Su salida del conjunto azulgrana no le causó molestia alguna, sino que todo lo contrario. Se tomó con humor sus últimas horas como futbolista del club en el que es referente.

“¡Opaaa opaaa! Último día de contrato y, como ya me conocen, no firmen un nuevo compromiso sin haber terminado el anterior”, escribió el jugador que ha ganado 42 títulos a lo largo de su carrera, cantidad que lo posiciona como el más triunfador.

“Aprovecho de venderme, ya que soy muy viejo y estoy desacreditado en el mercado. En las imágenes se ve a un anciano haciendo algunas cosas con una mirada diferente y siempre con la cabeza muy alta. También podemos apreciar que hay una intensidad considerable y un juego muy consciente”, añadió el lateral que también registra pasos por el Bahía, el Sevilla, la Juventus, el París Saint-Germain, y el Sao Paulo, el que fue su último club antes de retornar al Barcelona, cuadro en el que antes había estado entre 2008 y 2016.

El buen humor continuó, aunque Alves hizo hincapié en que ciertamente se encuentra como agente libre, por si algún equipo está dispuesto a realizarle una oferta: “Bromas aparte, hoy de verdad estoy libre en el mercado. Mi nombre es Dani Alves, brasileño, pero conocido como Good Crazy”.

Y, finalmente, manifestó que espera mantener su récord y bromeó con que, en caso de que alguien lo ponga en peligro, seguirá jugando por 11 años más. “Tengo 39 años y junto con los míos, soy el mayor ganador de la historia del fútbol con 43 trofeos. ¡Ah! Y si alguien me pasa, jugaré hasta los 50 años”, cerró el brasileño nacionalizado español, en la publicación que estuvo acompañada de un video con sus mejores acciones en su última temporada en el club culé.

Ahora, solo queda esperar para ver si es que Alves es pretendido por algún club para que pueda continuar su carrera. En su último periodo en el Barcelona, ya demostró que está vigente.