El Deportivo

Daniel Garnero le baja el perfil a la caída de la UC en la lucha por el Chile 2: “No dependemos de nadie, solo de nosotros”

El entrenador del cuadro estudiantil asegura que las chances de ir a la Copa Libertadores no se han alterado pese a la derrota de su equipo.

Lucas Mujica
Daniel Garnero le baja el perfil a la caída de la UC en la lucha por el Chile 2: “No dependemos de nadie, solo de nosotros”. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Universidad Católica perdió un duelo clave en la lucha por el Chile 2 frente a O’Higgins y dejó escapar la posibilidad de estirar su ventaja en la tabla. Tras el 0-2 en el Claro Arena, el técnico cruzado, Daniel Garnero, asumió el golpe, aunque evitó dramatizar y defendió que el equipo sigue dependiendo de sí mismo para asegurar un cupo en la Copa Libertadores.

“Es una derrota dura, difícil, en nuestra cancha”, admitió el entrenador. “Nos costó meternos en el partido. En el segundo tiempo generamos algunas ocasiones y lamentablemente no tuvimos la efectividad que se necesita, y que sí tuvo el rival”, añadió.

El traspié, el primero en casa desde la apertura del remozado estadio, llegó en un contexto complejo para la UC, que afrontó el encuentro con ausencias importantes. Garnero no las mencionó como excusa, pero sí reconoció que el equipo no logró encontrar ritmo. “Ellos nos hicieron los goles en los momentos que estuvieron mejor que nosotros”, apuntó.

O'Higgins superó a la UC en el Claro Arena. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

La caída ajusta la tabla y reduce la ventaja cruzada a un punto frente al cuadro rancagüino, lo que reconfigura la recta final del campeonato. Sin embargo, el técnico rechazó que el nuevo escenario incremente la presión interna. “¿Cómo va a ser una presión? No es presión. Es una motivación espectacular. No dependemos de nadie, solo de nosotros”, dijo, tajante.

El entrenador insistió en mirar hacia adelante. “A partir de mañana ya tenemos que pensar en lo que viene, lavarnos la cabeza y enfocarnos en los cuatro partidos que nos quedan”, señaló.

Garnero también remarcó que el torneo no permite lamentos prolongados: “Sabemos que será difícil, tenemos dificultades, obstáculos, y hay que tratar de sobrepasarlos”.

La UC encara ahora un cierre decisivo. Cuatro partidos para sostener una ventaja que sigue siendo del elenco estudiantil, pero que ya no permite deslices.

