El Deportivo

O’Higgins le quita el invicto en el Claro Arena a la UC y estrecha la lucha por el Chile 2

El equipo de Daniel Garnero, que llegó sin cuatro de sus titulares al duelo ante los rancagüinos, careció de ideas y cayó ante un cuadro rancagüino ordenado y compacto. La pelea por entrar a la fase de grupo de la Copa Libertadores se comprime.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
O’Higgins le quita el invicto en el Claro Arena a la UC y estrecha la lucha por el Chile 2. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Universidad Católica no logra suplir sus múltiples bajas y cae por primera vez en el Claro Arena. En un partido trabado y con interrupciones frecuentes, el equipo de Daniel Garnero perdió por 2-0 frente a O’Higgins. El resultado estrecha la lucha por el cupo del Chile 2 a la Copa Libertadores. El cuadro de Rancagua mostró orden, aprovechó sus oportunidades y gestionó mejor los momentos clave para asegurar un triunfo sólido, que los deja con 47 puntos, solo uno menos que la UC.

El encuentro comenzó con llegadas tempranas. Apenas a los seis minutos, la UC tuvo su primera oportunidad. Leenhan Romero definió desviado tras asistencia de Eduard Bello en un contraataque. Minutos después, Diego Valencia conectó de cabeza tras centro del propio Romero, pero el remate fue rechazado. La visita respondió de inmediato con remates de Bryan Rabello y Martín Sarrafiore desde media distancia, controlados por la defensa y el arquero Bernedo.

O’Higgins encontró espacios en el mediocampo para avanzar. A los 11’, Francisco González probó desde fuera del área y el balón pasó cerca del vertical, en una señal del plan visitante: llegadas rápidas por los costados. Sarrafiore repitió a los 15’, nuevamente con buena ubicación pero sin ajustar el tiro.

La UC buscaba salir desde el fondo y generar amplitud con Clemente Montes y Romero, pero le costaba profundizar. En los 19’ y 23’ llegó su mejor tramo de la primera mitad, con dos remates de Montes, tras asistencia primero de Eugenio Mena y luego de Valencia.

El partido se destrabó a los 35’. Tras una jugada por sector derecho, Maximiliano Romero se metió al área y asistió a Luis Pavez, quien definió cruzado de zurda dentro del área para el 0-1. La defensa cruzada quedó desacomodada y el carrilero ingresó libre. Era el premio a un equipo que había sido más incisivo y directo.

La UC se estrelló contra un O'Higgins compacto. DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

O’Higgins administró la ventaja con criterio. Antes del descanso protagonizó otra jugada peligrosa. Rabello apareció en el área y su tiro fue rechazado, en otra acción que evidenció superioridad territorial visitante. La UC, en tanto, caía en faltas. Agustín Farías fue amonestado a los 25’. La visita también recibió amonestaciones, como la de Juan Leiva a los 27’ y Alan Robledo a los 37’, reflejo de un primer tiempo disputado y cortado.

O’Higgins defendió con orden y esperó el entretiempo con ventaja. El árbitro agregó tres minutos y el primer tiempo concluyó con la visita ganando por la cuenta mínima.

La segunda mitad partió con movimiento en el banco cruzado. Alfred Canales ingresó por Nicolás Letelier buscando mayor orden en salida y recuperación. Sin embargo, O’Higgins golpeó de inmediato. A los 47’, Rabello encontró espacio en el centro del área, tras un despeje fallido de la UC, y definió al ángulo izquierdo, marcando el 0-2. Fue una acción rápida, donde Universidad Católica volvió a quedar desacomodada.

El gol obligó al local a adelantar líneas a la UC, pero las acciones ofensivas no encontraron definición. Valencia remató abajo tras pase profundo de Romero, pero el arquero Carabalí respondió. Fue una de las pocas llegadas peligrosas del conjunto cruzado en la segunda mitad.

El partido entró luego en una fase accidentada. A los 54’, el juego se detuvo por un choque entre Matías Lugo y Agustín Farías. Momentos después, el mediocampista cruzado debió abandonar el campo, dando paso a Ignacio Pérez. En la misma ventana de cambios, Católica realizó otras dos modificaciones: Juan Francisco Rossel ingresó por Romero y Diego Corral reemplazó a Montes. O’Higgins también movió su banco, con ingreso de Felipe Ogaz por Leiva.

Las interrupciones cortaron cualquier intento cruzado por establecer ritmo. El equipo local intentaba asociarse, pero chocaba con un bloque defensivo compacto y bien posicionado. O’Higgins retrocedió líneas, sostuvo la ventaja y buscó salidas rápidas para cerrar el partido o, en su defecto, administrar el reloj.

Con el correr de los minutos, el trámite se volvió monótono. La UC controlaba la pelota, pero sin cambios de ritmo ni claridad en el último tercio. La visita, cómoda con el resultado, cerró espacios e impidió filtraciones. Mucha fricción, pocas llegadas.

El encuentro concluyó así. Universidad Católica lamentó sus múltiples bajas y no encontró variantes, mientras O’Higgins sostuvo su superioridad desde el orden defensivo y la efectividad en los momentos decisivos. Ahora, la UC debe visitar a La Serena, mientras que el elenco de la Sexta Región vuelve a El Teniente para recibir a Ñublense.

