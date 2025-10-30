Garnero aborda las múltiples bajas con que la UC recibirá a O’Higgins: “Hay una necesidad de que participen más los chicos”.

La UC se prepara para enfrentar a O’Higgins con varias ausencias sensibles. Gary Medel, Fernando Zampedri y Jhojan Valencia están suspendidos. El entrenador Daniel Garnero abordó los principales desafíos que enfrentará su equipo en el próximo compromiso por la Liga de Primera. Un enfrentamiento ante un rival directo en la lucha por el cupo del Chile 2 a la Copa Libertadores.

El DT fue claro en su análisis previo: “Tenemos bajas muy significativas, sobre todo en un sector del campo muy importante como es el mediocampo, y también perdemos a nuestro goleador. Vamos a tener que hacer un planteo inteligente para complementar esas ausencias”.

El entrenador estudiantil explicó que, pese a los que no estarán, la base del equipo no sufriría cambios sustanciales: “No creo que modifiquemos la estructura de equipo, pero también es una alternativa. Tengo estos dos entrenamientos que me van a dejar las cosas mucho más claras”.

La UC acumula siete victorias consecutivas. RAUL ZAMORA/PHOTOSPORT

Sobre la lesión de Cristián Cuevas, Garnero señaló que el zurdo no estará disponible para el duelo ante O’Higgins y que aún se desconoce el tiempo exacto de recuperación. “Es un jugador de gran injerencia dentro del equipo. Lamentablemente para este juego no estará, y ojalá sean los menos partidos posibles”, apuntó.

El técnico también abordó la participación de los jóvenes del plantel. “La idea es que el jugador esté preparado, tenga la edad que tenga. Los juveniles se tienen que ganar sus lugares. Hoy hay una necesidad de que participen más los chicos, pero estamos muy satisfechos con la reacción que tienen y ojalá que sigan así de acá a fin de año”, afirmó.

En cuanto al cuadro rancagüino, Garnero destacó que el análisis del equipo contrario será clave para la conformación del once inicial: “Por características propias y sobre todo la del rival es como conformamos el tema del banco. Al que le toque participar, que esté bien emocionalmente, que creo que mejor no puede estar en un equipo que viene de triunfos consecutivos”.

Finalmente, la meta de la UC es clara. “Ganar el próximo partido. Es nuestro objetivo importante y sabemos que va a ser un partido muy particular. Tenemos bajas muy importantes, muy sensibles, y es un gran desafío para que el equipo no decaiga y mantenga la intensidad y la agresividad”, enfatizó el DT.