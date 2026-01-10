SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    De Colo Colo al fútbol centroamericano: el exótico nuevo destino de Juan Carlos Gaete

    El futbolista fue oficializado como la flamante incorporación del Club Sport Cartaginés de Costa Rica.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Juan Carlos Gaete es el nuevo refuerzo del Cartaginés de Costa Rica. Foto: @cartaginescr (Instagram).

    La carrera de Juan Carlos Gaete dio un giro inesperado. El atacante de 28 años fue anunciado como el nuevo refuerzo del Club Sport Cartaginés, de la Primera División de Costa Rica.

    El futbolista, que cuenta con pasos por clubes como Magallanes, Deportes Santa Cruz, Cobresal, Colo Colo, Unión La Calera, San Luis de Quillota y Deportes Copiapó, tiene un nuevo desafío en uno de los equipos más importantes del país.

    ¡Bienvenido! El futbolista chileno Juan Carlos Gaete es nuestro segundo refuerzo para la próxima temporada. A darlo todo por la blanquiazul”, escribió el cuadro centroamericano en su presentación.

    Un destino exótico

    El Cartaginés es uno de los equipos más relevantes de Costa Rica. Viene de alcanzar las semifinales del certamen local, donde cayó con el Saprissa, que terminaría perdiendo la final con la Liga Deportiva Alajuelense.

    Eso sí, el club logró clasificarse a la Copa de Campeones de la Concacaf, conocida como Concachampions. Debutará en el certamen, en la primera ronda, con el Vancouver Whitecaps de la MLS.

    El Cartaginés cuenta con cuatro títulos de liga, siendo el quinto más ganador del torneo por detrás de los poderosos Saprissa (40), Alajuelense (31) y Herediano (31), y de La Libertad (6). También ostenta cinco copas nacionales y una Concachampions (1994).

    Gaete, en tanto, finalizó su vínculo con Cobresal tras una deslucida temporada. El último año, el atacante participó en 15 encuentros. No aportó goles ni asistencias.

