De Fernando Riera a Pato Rodríguez: los entrenadores chilenos que influyeron en el deporte mundial

Entrenar fuera del país en que se empieza a hacerlo no es una tarea sencilla. Requiere ajustarse y a planificar en base a culturas distintas, además de lograr la confianza suficiente de uno o más dirigidos, dependiendo de la disciplina. Detalles fundamentales para apuntar al éxito en el extranjero. En Chile, eso sí, la lista de adiestradores que han hecho carrera lejos de suelo nacional es larga. Y aunque no todos tuvieron el mismo éxito al salir del país, sí alcanzaron dejar una pequeña huella imposible de borrar en sus respectivos deportes. Revisa una lista con nombres de líderes que triunfaron (y/o siguen triunfando) en el exterior.

Fernando Riera

fernando-riera

Considerado el mejor entrenador chileno de la historia. En su carrera como futbolista, Fernando Riera jugó en países como Francia y Venezuela, aparte de representar a la Universidad Católica y la Unión Española en suelo nacional. Apenas se retiró, comenzó a dirigir. Lo hizo en importantes clubes del mundo, entre los que destacan Boca Juniors, Monterrey, Nacional, Sporting de Lisboa y Benfica. En este último fue donde consiguió sus dos únicos títulos en el extranjero: ganó dos veces la Primera División de Portugal (1962-1963 y 1966-1967).

En su tierra, en tanto, celebró tres veces la Copa Chile, en 1977 con Palestino, dos años más tarde con la U y, ya en 1984, con Everton de Viña del Mar. También estuvo a cargo de la Roja en su mejor campaña en una Copa del Mundo. En 1962, el Equipo de Todos fue tercero en el torneo en el que hizo de local. Riera falleció el 23 de septiembre de 2010. El pasado 27 de junio, se cumplieron 100 años de su natalicio.

Nicolás Massú

De ganar dos de las medallas olímpicas más recordadas por los chilenos a compartir sus conocimientos con uno de los mejores tenistas de la actualidad. En su etapa como jugador, Nicolás Massú ganó siete títulos ATP y logró dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, en la categoría individual y dobles, junto a Fernando González. El viñamarino asumió la capitanía del equipo nacional en Copa Davis en 2014, cargo en el que sigue a la fecha. En 2019, se convirtió en el entrenador del austríaco Dominic Thiem, a quien, ese mismo año, llevó a ganar el Masters 1000 de Indian Wells y a disputar las finales de Roland Garros y Australian Open.

Mario Salas

Un apasionado del rugby y del fútbol, aunque es a esto último a lo que se dedica actualmente, consiguiendo logros tanto a nivel local como en el exterior. Como futbolista, Mario Salas visitó la camiseta de diferentes clubes chilenos, como, por ejemplo, Everton, Unión Española y Colo Colo, donde levantó cinco trofeos. Años más tarde, decidió hacer carrera como entrenador. Pasó por Barnechea, la Selección Sub 20, Huachipato, Universidad Católica, el Sporting Cristal, y Colo Colo. Hasta ahora, ha celebrado un total de cinco títulos en su país como DT (1 con los Huaicocheros, 3 con la Universidad Católica y 1 con Colo Colo). En el extranjero, en 2018, se hizo con el Torneo Descentralizado de Perú, dirigiendo a la Máquina Celeste. Actualmente es el estratega de Alianza Lima, donde no ha podido debutar aún por el paro de las actividades debido a la pandemia del coronavirus.

Manuel Pellegrini

Un Ingeniero del fútbol que registra pasos por algunos de los equipos considerados entre los mejores del mundo. Manuel Pellegrini solo jugó en la U en su período como jugador. En 1988, comenzó su carrera como adiestrador, en la que logró escalar hasta la élite. En Chile, ganó solo un título con la UC, cuadro con el que celebró la Copa Chile de 1995. Luego, en 1999, tuvo su primer logro fuera de su país: se consagró campeón de la Serie A ecuatoriana con Liga de Quito. Dos años más tarde, a cargo de San Lorenzo de Argentina, conquistó el Campeonato Clausura, mismo trofeo que festejó con River Plate en 2003.

Luego de dirigir al Villarreal, club al que entrenó entre 2004 y 2009 y al que llevó por primera vez a la Champions League 2004-2005, llegando incluso a semifinales, Pellegrini fue confirmado como DT del Real Madrid, donde no tuvo una buena campaña. Después de un gran paso por el Málaga, equipo al que también llevó a debutar en la edición 2012-2013 de la Champions, de la cual quedó eliminada en semis de manera polémica, se convirtió en el entrenador del Manchester City. Con los ciudadanos, el santiaguino acumuló tres trofeos: la Premier League de 2013-2014 y dos Copa de la Liga (2013-2014 y 2015-2016). Hoy, tras dirigir al Hebei Fortune de China y al West Ham inglés, se encuentra libre.

Patricio Rodríguez

Un criador de campeones del tenis. Patricio Rodríguez fue el entrenador que dirigió a Nicolás Massú las dos veces que consiguió el oro olímpico. Como jugador, perteneció varios años al equipo chileno de Copa Davis. Entrenado en el extranjero, llevó a José Luis Clerc a ser número cuatro del mundo. Además, fue el coach del ecuatoriano Andrés Gómez, cuando este se hizo con el Roland Garros en 1990. Falleció el pasado 23 de junio, a sus 81 años.

Leonardo Véliz

Luego de una carrera futbolística en la que destacó como delantero en diferentes clubes chilenos, entre ellos Colo Colo, Leonardo Véliz se mantuvo ligado a la actividad. Como DT, estuvo a cargo de la Roja Sub 17, en 1993, y de la Sub 20, un año más tarde. Aunque no tuvo una exitosa carrera como adiestrador ni tampoco llegó a una banca extranjera, tiene el reconocimiento de haber sido el jefe de la cantera del Sporting de Lisboa, de la cual surgieron jugadores como Cristiano Ronaldo y Ricardo Quaresma.

Vicente Cantatore

Desde Argentina a hacer la mayoría de su carrera deportiva en Chile, donde alzó tres trofeos y comenzó como adiestrador para luego salir. Vicente Cantatore nació al otro lado de la cordillera y con los años obtuvo la nacionalidad chilena. Fue en los pastos locales donde el exvolante finalizó su etapa como jugador y comenzó a entrenar. Su último club como futbolista fue Deportes Concepción, el mismo cuadro que lo fichó para hacerse cargo del plantel profesional en 1975. Tras pasos por Audax Italiano, Cobreloa, Lota Schwager, entre otros, dirigió a la Selección en 1984. Un año después, dio el salto al Viejo Continente, donde fue el técnico del Real Valladolid y, posteriormente, del Sevilla. Luego volvió a Chile para dirigir a la UC, entre 1991 y 1992, y al Cacique, en 1994. Entremedio, en 1993, fue DT de Rosario Central. Y, desde entonces, no regresó a Sudamérica. Fue estratega del Tenerife, nuevamente del Valladolid, el Sporting de Lisboa, el Real Betis y el Sporting de Gijón, su último club.

José Luis Sierra

Otro que festejó tanto en suelo nacional como afuera. José Luis Sierra es el dueño de una de las mejores zurdas de la historia del fútbol chileno. Como jugador, estuvo en la Unión Española, el Real Valladolid, Colo Colo, Sao Paulo y Tigres. En 2009, tuvo su primera experiencia como DT a cargo del conjunto hispano. Luego, pasó a dirigir a Colo Colo. Considerando sus logros en ambas escuadras, el Coto conquistó tres veces el Torneo Nacional. En 2016, trasladó su dirección técnica al extranjero. Emigró a Arabia Saudita, país en el que, como estratega del Al-Ittihad, consiguió dos títulos.

Luis Tirado

Un histórico del Sporting Cristal. El exfutbolista Luis Tirado, quien militó en Colo Colo y la U en sus tiempos de jugador, dirigió a diferentes equipos nacionales. Un extenso historial que inició con su debut como DT en Magallanes, en 1931. Fue el primer técnico profesional chileno en hacerse cargo de la Roja, donde estuvo en tres períodos distintos (1946-1949, 1952-1953 y 1954-1956). También fue estratega de los albos y los azules. Al Cacique lo dirigió en dos oportunidades (1944-1946 y 1951), mientras que a los universitarios en tres (1938-1941, 1946-1949 y 1955). Logró tres títulos a nivel nacional. También escribió parte de su historia en el extranjero, específicamente, en Perú. Fue el primer entrenador de la Máquina Celeste, club al que llevó a ganar su primera liga local.

Hernán Carrasco

Campeón con Colo Colo y de los técnicos más ganadores en el fútbol de El Salvador. Hernán Carrasco, de 92 años, hizo sus inferiores en la Universidad de Chile, pero no alcanzó a debutar profesionalmente y, por ende, a convertirse en jugador. Es profesor primario y de educación física. En 1952, se inició en la dirección técnica en las categorías menores de la U. Ocho años después, dirigió a los albos, consiguiendo la Primera División. Fue el ayudante técnico de Riera en el Mundial del 62 y, años más tarde, emigró a Centroamérica, donde, dirigiendo a Atlético Marte, CD Águila y FC Alianza, sumó un total de seis títulos. Con el último de los clubes mencionados, ganó la Copa de Campeones de la Concacaf, en 1967. También fue DT de la selección salvadoreña.

Francisco Hormazábal

Como jugador, polifuncional en la mitad del campo. Como entrenador, experto en ascensos y campeón en Colo Colo y en el extranjero. Francisco Hormazábal, entre la década del 80′ y del 50′, subió a cinco equipos, algunos de ellos que con el tiempo se fusionaron con otros para dar origen a nuevos clubes, a la Primera División nacional: Palestino, O’Higgins-Braden, Green Cross, Antofagasta Portuario y Huachipato. Ganó la categoría de honor chilena en 1970, con los albos. Su única experiencia fuera del país fue en Colombia, donde dirigió al Santa Fe de Bogotá, cuadro con el que fue consiguió el título de la liga cafetera, Unión Magdalena y Pereira. Falleció en 1990, por un pre-infarto que sufrió en 1985 y que lo dejó complicado durante sus últimos años de vida.

Carlos Reinoso

Un Maestro del fútbol azteca. Carlos Reinoso comenzó su carrera como jugador en el Audax Italiano, donde estuvo entre 1964 y 1969. Luego, se fue a México, país en el que se mantuvo hasta el retiro y, posteriormente, se inició como DT. Ahí dirigió a cerca de 12 clubes, entre los que aparecen el América, club que lo considera un histórico por su etapa como futbolista, el León, el Tigres y el Querétaro. Considerando la primera y segunda división mexicana, Reinoso conquistó un total de cinco títulos.

Luis Santibáñez

Campeón en Chile y en Ecuador. Luis Santibáñez es uno de los estrategas más ganadores en la historia del fútbol nacional. Levantó cuatro títulos de Primera División con la Unión Española (1971, 1973, 1975 y 1977). Además, estuvo a la cabeza de otros clubes nacionales y también de equipos de liga ecuatoriana, donde, con el Barcelona de Guayaquil, ganó la categoría de honor, en 1985. Fue acusado tres veces de soborno, cuando dirigía a los hispanos, en 1998, a Santiago Wanderers, en 1990, y a Deportes Temuco, en 1991. El también periodista falleció el 5 de septiembre de 2008, a sus 72 años.

Jorge Pellicer

Aparte de los campeonatos que logró en el medio local, Jorge Pellicer también celebró en Venezuela. Dos años después de ganar el Torneo de Clausura 2005 con la UC, el entrenador asumió la banca de Unión Atlético Maracaibo, club con el que obtuvo el Clausura 2007. Tras ello, regresó al país y, en 2008, llevó a la Universidad de Concepción a consagrarse con la Copa Chile. Su último trofeo fue el Clausura de 2012, corona que obtuvo con Huachipato.