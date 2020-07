Delgado: “Fazio es el claro ejemplo de esa clase social que se siente superior a todos”

Los puñales en torno a la elección de la ANFP están lejos de esconderse. Por el contrario, Raúl Delgado, presidente de San Felipe, sale al paso de las declaraciones que realizó el ex vicepresidente de la corporación, Andrés Fazio a La Tercera. Y, otra vez, con munición gruesa.

“Este clima no puede llevar a un buen gobierno. Bajemos las tensiones, la animadversión. Debatamos sobre el futuro y encontraremos más puntos en común que diferencias y rencillas. En este clima es mejor mirarlo de afuera”, había advertido Fazio el 20 de junio, a La Tercera.

Delgado le respondió el 6 de julio, también a través de este medio. “Fazio formó parte de un directorio que no respetó las normas. Actualmente, la ANFP tiene serios problemas por decisiones en las que estuvo involucrado. Antes de opinar sobre la actualidad, debería informar el motivo por el cual no se denunció a Barnechea por recurrir a tribunales ordinarios, algo que impide la FIFA; por qué se mintió sobre los pagos de Valdivia por la cuota de incorporación; por qué le descontaron solo a la Primera B los montos para abonar el saldo de un préstamo de Deportes Concepción, cuando fue desafiliado; por qué firmó un contrato con Turner sin respetar lo resuelto por el Consejo de Presidentes. ¿Se da cuenta? Esto es lo que molesta. No asume responsabilidades. Ya tendrá que dar explicaciones. Nunca me respondió ese directorio estos temas que solicité durante esa gestión. Y el próximo presidente deberá afrontar situaciones muy serias originadas por Fazio y el directorio que integró”. Se refería al clima electoral que el ex director de Cruzados criticaba, graficado en la filtración de chats de Pablo Milad y Sergio Jadue.

La respuesta de Fazio ante el emplazamiento no se dejó esperar. “El señor Delgado y yo representamos valores tan distintos, que de verdad me preocuparía si alabara mi trabajo”, contestó, también a La Tercera.

Delgado vuelve a la carga. Hoy, a través de su cuenta en Twitter. Alude directamente a la expresión de Fazio. “‘Representamos valores distintos'. Perfecta definición. Usted, señor Andrés Fazio, es el claro ejemplo de esa clase social que se siente superior a todos. Forma parte de los reclamos por una sociedad justa. Me enorgullezco de no pertenecer a sus ‘valores'”, puntualiza.

También hubo alusiones a Colo Colo. “Dije en un reportaje de El Deportivo que Colo Colo le faltó el respeto a Pablo Milad porque presentó un programa de gobierno para la ANFP. No escuché al candidato expresarse sobre este tema. ¿Será que tiene asumido este tipo de actitudes de quienes los respaldan”, planteó.

Y luego, insistió. “Las cosas de esta actividad: tanto a Everton como Magallanes no los quiere Colo Colo en la industria con sus actuales dueños. Lo dijo Mayne-Nicholls. ¿Cuál es el motivo por el que permanecen en un grupo junto a ese club? Decisiones en contra de sus intereses”, escribió.