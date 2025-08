“Demostró fiereza, esta famosa garra”: la prensa canadiense aprueba el debut de Thomas Gillier en el Montreal

El portero Thomas Gillier enfrentó la noche de este martes su debut defendiendo al Montreal. Lo hizo en la derrota de su escuadra por 1-2 contra el Puebla en el marco de la Leagues Cup.

Una de las jugadas clave del encuentro se desarrolló en la primera mitad, cuando se sancionó un lanzamiento penal. Emiliano Gómez se preparó para realizar la ejecución, encontrando la resistencia del ex Universidad Católica que fue reconocido con euforia por sus compañeros.

Si bien el equipo acabó perdiendo, la presencia de Gillier en el arco no pasó desapercibida para la prensa canadiense.

La Presse, por ejemplo, escribió que “esta fiereza, esta famosa garra, quedó claramente demostrada por un jugador: el recién llegado Thomas Gillier, portero fichado por el Bolonia y luego cedido al Montreal. El franco-chileno incluso atajó un penal para presentarse de la mejor manera posible ante su nueva afición”.

Más adelante agregaron que “si buscábamos un cambio de tono e intensidad en este vestuario, la presencia de Gillier debería tener un gran impacto”.

Sobre la jugada del penal cometido por Joel Waterman, expusieron que “por suerte para él, Gillier estaba allí para salvar el día. La multitud estalló cuando el golero corrió a su derecha para bloquear el disparo de Emiliano Gómez”.

Pero no solo se quedaron con eso, también resaltaron que “detuvo varios más —11 en total, de 13 disparos a portería— en una sólida primera actuación en Montreal”.

A su vez, Le Journal de Montréal escribió que “en el minuto 23, Joel Waterman metió a su equipo en un lío al empujar a un rival que estaba a punto de disparar dentro del área. Esta acción resultó en un penal y una tarjeta roja para el defensa”.

“Tras ser puesto a prueba rápidamente en su debut como titular con el uniforme del CF Montreal, Thomas Gillier respondió. El portero chileno se lanzó a su derecha para bloquear con autoridad el disparo de Emiliano Gómez”, agregaron.

Las palabras de Gillier

Una vez finalizado el encuentro, el guardameta nacional se dio el tiempo para hablar con los medios en la zona mixta, entregando sus primeras sensaciones en el club.

“Mi rendimiento individual no me interesa. Estoy aquí para ganar. Quiero que gane el Montreal. Hoy no ganamos, y estoy triste”, comenzó señalando.

“Es una derrota, y Montreal no debe perder ningún partido. No podemos acostumbrarnos a perder”, añadió.

A su vez, resaltó su rápida adaptación a su nuevo club. “Estoy completamente familiarizado con el equipo. No necesité ni tres o cuatro días para hacerlo. Para mí, es muy importante. Un jugador de élite tiene que adaptarse rápidamente al equipo al que se incorpora”.

Ahora, Gillier y sus compañeros deberán concentrarse en su próximo desafío. Este sábado por la Major League Soccer (MLS) enfrentarán en casa al Atlanta United. El duelo está programado para las 19.30 horas de Chile.