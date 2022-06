¿Cuándo juega Colo Colo contra Deportes Temuco en el sur por la Copa Chile? ¿A qué hora es el partido?

Colo Colo visita a Deportes Temuco por la vuelta de la tercera fase de la Copa Chile. En el juego de ida, que se disputó en el Estadio Monumental, el resultado fue un pobre empate sin goles. En esta etapa del certamen, los albos ingresaron junto a los elencos de Primera División, mientras que los de La Araucanía vienen de dejar fuera a Iberia de Los Ángeles.

¿Cuándo juegan Colo Colo ante Deportes Temuco?

Deportes Temuco y Colo Colo juegan este jueves a las 18:00 horas.

¿Dónde juega Colo Colo?

El partido entre Deportes Temuco y Colo Colo se disputará en el estadio Germán Becker de la capital de la Región de La Araucanía. Sigue los detalles de este compromiso en El Deportivo.

La previa

Colo Colo dejó una pobre imagen la semana pasada con el empate sin goles ante Deportes Temuco, en el juego de ida, que se disputó en el Estadio Monumental. Con ello, las diferencias entre uno de los tres punteros de Primera División (junto a Unión Española y a Ñublense) con un elenco que marcha en la medianía de la tabla en la Primera B prácticamente fueron nulas. Sin embargo, lo peor fue el encontró entre el técnico Gustavo Quinteros y el defensa Maximiliano Falcón: “Piensa, tonto”, le dijo el DT a Peluca mientras lo sacaba de un tumulto con el fin de evitar la segunda amarilla para el defensa.

Con este empate sin goles, el elenco de Gustavo Quinteros acumula una racha negativa que se ha extendido a un mes sin triunfos albos: en total, cinco partidos sin abrazarse.

Como si todo esto fuera poco, el clima al interior del Cacique no es del todo bueno. Por una parte, Pablo Solari se descargó contra la dirigencia de Colo Colo por su fallido traspaso a América de México. Y por otra, Quinteros ha dejado entrever su molestia por la falta de refuerzos para encarar la segunda mitad de la temporada 2022.

“Cuando se entra en negociaciones yo me aparto. Intentamos incorporar jugadores para competir en tres torneos, tener más oportunidades de reemplazo. Damos los nombres y ya a partir de la negociación no sabemos más (...) el trabajo de buscar los jugadores y pasar los nombres ya los hice. En las negociaciones no me puedo meter. No me puedo meter dentro de un presupuesto”, aseveró el entrenador.

Eso sí, en las últimas horas ha surgido un nombre como eventual refuerzo para tranquilidad de Quinteros: el argentino Agustón Bouzat, de Vélez Sarsfield. De igual modo, cabe consignar que el venezolano Christian Santos dejó Colo Colo tras un penoso peregrinar en Macul.

En cuanto a las novedades del equipo que se presentará en Temuco, volvieron a las citaciones Gabriel Suazo y Esteban Pavez. Eso sí, se quedaron en Santiago César Fuentes y Óscar Opazo. Estos últimos padecen algunos problemas físicos, por lo que guardarán reposo con miras al juego del martes 28 de junio contra Internacional de Porto Alegre por la Copa Sudamericana.

Dónde ver el partido de Colo Colo

El partido de Deportes Temuco y Colo Colo lo puedes ver a través de la señal de TNT Sports HD, TNT Sports 2.

TNT Sports 2

Vtr: 165 (SD)

Dtv: 631 (SD)

Entel: 242 (SD)

Claro: 190 (SD)

Gtd/Telsur: 71 (SD)

Movistar: 486 (SD)

Tu Ves: 504 (SD)

Zapping: 104 (HD)

TNT SPORTS HD

Vtr: 855 (HD)

Dtv: 1631 (HD)

Entel: 243 (HD)

Claro: 490 (HD)

Gtd/Telsur: 845 (HD)

Movistar: 931 (HD)

Zapping: 99 (HD)

Deportes Temuco vs. Colo Colo por streaming

Por streaming, puedes seguir el partido entre Deportes Temuco y Colo Colo a través de Estadio TNT Sports y TNT Sports Go. Además, puedes sintonizar las diferentes radios que cubren a los temuquenses y a los albos.