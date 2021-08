Desde un piñón a un lagarto de Atacama: las cinco mascotas que luchan por ser la figura de Santiago 2023

Santiago 2023 entra en tierra derecha. La fiesta del deporte, que organizará por primera vez en su historia los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, busca mascota. Y para eso, el evento multideportivo más grande de América llama a participar en la votación que se llevara adelante desde este jueves hasta el 25 de agosto, en el que chilenos y extranjeros podrán elegir entre cinco alternativas disponibles en el sitio oficial del evento. La opción que reciba más apoyo, será la mascota oficial de los XIX Juegos Panamericanos y VII Parapanamericanos Santiago 2023.

Lo cierto es que la elección de las mascotas que participan por el cetro no fue realizada al azar. Mediante concurso público se licitó a agencias profesionales chilenas la creación de la imagen representativa, bajo estrictos parámetros relativos a la marca, originalidad e identificación con el país organizador.

“Queremos que chilenos y chilenas sean parte de esta histórica fiesta del deporte. Esperamos que todos puedan votar por la Mascota Oficial y que con su voto elijamos juntos a la mascota que nos representará ante el mundo y que acompañará a más de 7.000 atletas y Para atletas de nuestro continente durante Santiago 2023”, comentó la Presidenta del Directorio de la Corporación y Ministra del Deporte, Cecilia Pérez.

Por su parte, Miguel Ángel Mujica, Presidente del Comité Olímpico de Chile y Vicepresidente de la Corporación, añade que “estamos felices de generar esta instancia participativa. Son 41 países los que participarán en los Juegos y millones de personas que ponen sus ojos en nuestro país desde este instante. Todos podrán visitar nuestra web y votar de manera fácil y rápida por una mascota”.

El Director Ejecutivo de los Juegos, Felipe De Pablo, explica: “Recibimos muchas propuestas muy atractivas. De todas esas, se realizó una preselección para llevar cinco mascotas a votación: Fiu, Pewü, Chitama, Juanchi y Santi; todas con una gran historia detrás, la que está disponible para conocer y con ella tomar la mejor decisión de cara a la votación que nos entregará, ni más ni menos, que a la Mascota Oficial de los Juegos”.

Las mascotas que pelean por el cetro ya están y se presentan. Y lo hacen a través de El Deportivo.

FIU

“Soy un pájaro Siete Colores, vivo en los humedales de Chile a lo largo de su territorio. Mis colores representan la diversidad de los seres humanos y sobre todo a los deportistas. Ser pequeño no es dificultad para dar mi mayor esfuerzo. Al igual que los deportistas, todos los días son un nuevo desafío para mí. Mis colores significan: fuerza, constancia, respeto, determinación, honestidad, compañerismo y pasión”.

PEWÜ

“Soy un piñón chileno proveniente de un árbol ancestral llamado Araucaria. Mi nombre significa “primavera y reencuentro”. Como fruto sagrado represento la energía, pasión, convicción y la inclusión de mi pueblo. Deseo invitarte a un mundo mejor, donde el deporte y el cuidado del medio ambiente inspiren a nuevas generaciones de deportistas. Me gusta el deporte porque nos permite cumplir nuestros sueños y el mío es convertirme en Araucaria. La perseverancia es mi bandera”.

CHITAMA

“Soy un lagarto corredor de Atacama, una especie que representa cualidades únicas que me convierten en una mascota idónea para sortear los desafíos. Por lo que más he recibido aplausos y medallas es por mi agilidad y persistencia, ya que logro vivir y dar el máximo esfuerzo pese a las inclemencias climáticas. Mi amistad con las personas es un valor destacable, ya que quienes logran divisarla, descubren escamas de carácter suave y simpático”.

JUANCHI

“Soy un pingüino diferente a todos, pese a no poder volar, llego a lo más alto con mi optimismo y capacidad de resiliencia. Porque independiente a ser una especie en vías de extinción, aún doy la pelea para jugar, nadar y reír. Mi forma de torpedo me ayuda a desplazarse por el agua de manera veloz; y puedo adaptarme a diferentes climas. Soy una especie todo terreno y con cualidades que me llevarán a lo más alto del podio”.

SANTI

“Soy un puma alado cordillerano, que he bajado a la ciudad de Santiago para darle vida a los Juegos. Habito en las altas cumbres del valle de Santiago. Aunque pocas veces he sido visto por el ser humano, bajo a la ciudad para demostrar mis habilidades atléticas en Santiago 2023. Infatigable, veloz, gran saltador, en el deporte que participa lo da todo y demuestra su gran habilidad y destreza”.