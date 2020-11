Diego Rubio no estará para los duelos ante Perú y Venezuela

Diego Rubio era una de las alternativas que había nominado Reinaldo Rueda para los duelos de la Roja ante Perú y Venezuela por Eliminatorias. Sin embargo, este jueves el delantero fue liberado de la convocatoria.

“El cuerpo médico de la Selección chilena determinó que el jugador Diego Rubio no se integre a la concentración del elenco nacional”, dice el comunicado emanado desde Quilín.

¿La razón? Hace algunas semanas el Colorado Rapids, el club del jugador, tuvo un brote de Covid-19 que obligó a la MLS a suspender varias de sus actividades y posponer partidos. Hoy, encima, hay un posible nuevo caso de un funcionario de la institución estadounidense. Y aunque Rubio no se contagió y ni si quiera es considerado contacto estrecho, la determinación fue que, por precaución, no se integre a la concentración, algo que hasta aquí no había ocurrido con propiedad.

“Luego de analizar su situación, se estima que su condición no constituye contacto estrecho con personal de su club en Estados Unidos, quién fue positiva en test de PCR para Covid-19. Sin embargo, se ha considerado el máximo cuidado sanitario del grupo de trabajo de nuestra Selección y en acuerdo con el deportista, no se integrará para los partidos de estas fechas Clasificatorias Qatar 2020”, explicó el cuerpo médico de la Roja.