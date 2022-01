Djokovic se suma a la lista: las grandes ausencias que tendrá el Abierto de Australia

Esta noche comienza la acción en el Abierto de Australia. A eso de las 21 horas de Chile, los primeros paleteos resonarán entre las diferentes canchas de Melbourne Park, dándole inicio a los torneos importantes de 2022. Pero no estarán todos. Diferentes pesos pesados del circuito no pudieron decir presente en el primer Grand Slam del año. Novak Djokovic fue el último en sumarse a una lista que incluye los nombres de Roger Federer, Serena Williams y Dominic Thiem.

Novak Djokovic

Es difícil empezar esta lista sin el serbio. Su ausencia será sin duda la más comentada del torneo, y probablemente la que termine siendo más significativa, al menos por contexto y nivel. Nole es siempre el mayor candidato al título en Melbourne y es que gran parte de su carrera se ha cimentado en el asfalto australiano. Nueve de sus Grand Slam (incluyendo el primero) los consiguió allí y en este 2022 llegaba como triple campeón defensor. Una monarquía que se quebrará este año. Incluso puede perder el número uno del mundo si Medvedev o Zverev terminan levantando el trofeo.

Roger Federer

Una ausencia confirmada desde hace tiempo, pero que de todas maneras sigue afectando. La lesión en su rodilla izquierda aún mantiene a “Rog” en recuperación, por lo que su presencia en Australia era un imposible. Noticia triste para los fanáticos locales, quienes siempre han mostrado su preferencia por el suizo. Su último grande lo consiguió en Oceanía, cuando en 2018 venció en la final a Marin Cilic. Su vuelta recién se espera que se dé en Wimbledon.

Federer durante su última participación en Australia. (REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo)

Serena Williams

La maldición del Grand Slam 24 sigue presente para Serena. La norteamericana, que ha sido siete veces campeona en Australia, confirmó en diciembre que no podría disputar el Open luego de una recomendación de sus médicos. “A pesar de que no es una decisión fácil de tomar, no estoy a un nivel físico óptimo para poder competir”, explicó en sus redes sociales. Una medida que traerá consecuencias en su ranking. La ex número uno, que actualmente se encuentra en el puesto 47 del ranking WTA, podría incluso quedar fuera del Top 100 una vez finalizado el torneo, ya que no podrá conseguir las 780 unidades que defendía.

Serena cayó en semifinales del Abierto de Australia en 2021. (REUTERS/Loren Elliott)

Dominic Thiem

El pupilo de Nicolás Massú tampoco estará en el estado de Victoria durante estas semanas. Dominic sigue el proceso de recuperación de la lesión a la muñeca que lo tiene inactivo desde junio del año pasado. El último torneo que disputó el austriaco, fue el ATP de Mallorca, justo después de su participación en Roland Garros. Pese a que muchos esperaban que Thiem volviese al circuito para el Abierto de Australia (llegó a la final en 2020), su retorno se hará en la gira sudamericana, donde participará en el Chile Open.

Bianca Andreescu

La joven canadiense, ex número cuatro del mundo, no tuvo problemas en explicar que ausencia al Australian Open se debe a las dificultades que ha tenido para recuperarse física y mentalmente a la pandemia del Covid-19. “Este año pasé varias semanas en cuarentena, lo que me afectó mucho. Además, mi abuela estuvo varias semanas en cuidados intensivos por una infección por Covid-19, es por eso que quiero darme un tiempo extra para recuperarme y trabajar en mí misma porque sé que, al hacer esto, regresaré más fuerte que nunca”, comentó en su momento la campeona del US Open 2019.

Karolina Pliskova

La número cuatro del mundo se quedó con las ganas de poder estar presente en Australia. Pese a que sí estaba en su programación disputar el torneo, una lesión en su mano derecha durante su pretemporada mandó al tacho de la basura aquello. Esto provocó que además del Grand Slam, la checa se borrase de los torneos de Adelaida y Sídney.

Stan Wawrinka

Otro campeón que no estará en el primer grande del año. El suizo tuvo un 2021 para el olvido en donde solo pudo disputar cuatro torneos en la temporada, siendo el último en Doha en marzo. Es por eso que actualmente trabaja de manera esforzada en poder volver al circuito lo antes posible. Pese a que aún no existe fecha para su retorno, el europeo sueña con volver al nivel que lo hizo llevarse el título en la Rod Laver Arena, cuando en 2014 venció en la final a Rafael Nadal.