Dónde y a qué hora ver a Alemania vs. Luxemburgo por las Eliminatorias europeas

La selección de Alemania cayó por 2-0 en su debut por las Eliminatorias.

Alemania y Luxemburgo se enfrentan este viernes en una nueva jornada de las Eliminatorias europeas.

El conjunto germano espera sumar su segunda victoria para entrar en la pelea por el primer puesto del Grupo A.

Por su lado, el León Rojo necesita sumar con urgencia, pues hasta ahora solo cosecha derrotas en el proceso.

A qué hora es el partido de Alemania vs. Luxemburgo

El partido de Alemania vs. Luxemburgo es este viernes 10 de octubre, a las 15.45 horas.

Dónde ver a Alemania vs. Luxemburgo

El partido de Alemania vs. Luxemburgo se transmite por ESPN

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.