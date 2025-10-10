Dónde y a qué hora ver a Alemania vs. Luxemburgo por las Eliminatorias europeas
El conjunto germano espera sumar su segundo triunfo en el Grupo A de la competencia.
Alemania y Luxemburgo se enfrentan este viernes en una nueva jornada de las Eliminatorias europeas.
El conjunto germano espera sumar su segunda victoria para entrar en la pelea por el primer puesto del Grupo A.
Por su lado, el León Rojo necesita sumar con urgencia, pues hasta ahora solo cosecha derrotas en el proceso.
A qué hora es el partido de Alemania vs. Luxemburgo
El partido de Alemania vs. Luxemburgo es este viernes 10 de octubre, a las 15.45 horas.
Dónde ver a Alemania vs. Luxemburgo
El partido de Alemania vs. Luxemburgo se transmite por ESPN
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.
