Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. PSG por la Champions League

El Barcelona y el PSG vuelven a encontrarse en la Champions League. Esta vez por la segunda fecha de la Fase de Liga de la competencia.

Ambos equipos debutaron con un triunfo. Mientras los españoles se impusieron por 2-1 a Newcastle como forasteros, los franceses golearon por 4-0 a Atalanta como anfitriones.

A qué hora es el partido de Barcelona vs. PSG

El partido de Barcelona vs. PSG es este miércoles 1 de octubre, a las 16.00 horas.

Dónde ver a Barcelona vs. PSG

El partido de Barcelona vs. PSG se transmite por ESPN Premium.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.