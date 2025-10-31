Dónde y a qué hora ver a Betis vs. Mallorca por la liga española

El Real Betis de Manuel Pellegrini se alista para enfrentar a Mallorca por la liga española.

Los verdiblancos necesitan reencontrarse con la victoria para no salir de la zona de clasificación a las copas internacionales de la tabla.

A qué hora es el partido de Betis vs. Mallorca

El partido de Betis vs. Mallorca es este domingo 2 de noviembre, a las 17.00 horas.

Dónde ver a Betis vs. Mallorca

El partido de Betis vs. Mallorca se transmite por Dsports.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de DGO.