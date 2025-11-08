OFERTA ELECCIONES $990
    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Canadá en el Mundial Sub 17

    La Roja a cargo de Sebastián Miranda se juega la chance de avanzar a la ronda eliminatoria contra los norteamericanos.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: Markus Ulmer - Comunicaciones FFCH.

    La Selección Chilena Sub 17 enfrenta un duelo clave este martes en el Mundial de la Categoría.

    La Roja necesita imponerse a Canadá para mantener la chance de avanzar a la ronda eliminatoria de la competencia. El combinado nacional tiene un punto y peleará su opción de avanzar de forma directa, o bien como uno de los mejores terceros.

    A qué hora es el partido de Chile vs. Canadá

    El partido de Chile vs. Canadá es este martes 11 de noviembre, a las 09.30 horas.

    Dónde ver a Chile vs. Canadá

    El partido de Chile vs. Canadá se transmite por Chilevisión y Dsports

    El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de chilevision.cl, MiCHV y DGO.

