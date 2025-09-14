SUSCRÍBETE
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis

El conjunto nacional, capitaneado por Nicolás Massú, recibe a los europeos en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Dónde ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

El equipo chileno de Copa Davis, capitaneado por Nicolás Massú, se prepara para enfrentar a Luxemburgo por la Zona 1 del Grupo Mundial en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional.

Christian Garin, Tomás Barrios, Matías Soto, Daniel Núñez y Diego Fernández intentarán imponerse a los europeos para avanzar a los playoffs y así pelear por ingresar a las Finales de la Copa Davis.

Cuándo y a qué hora se desarrollará la serie entre Chile y Luxemburgo

La serie arrancará este sábado 13 de septiembre a partir de las 17.00 horas y continuará el domingo 14 desde las 16.00.

Dónde ver la serie entre Chile y Luxemburgo

La serie entre Chile y Luxemburgo se transmite por TVN y TNT Sports.

También se encuentra disponible vía streaming a través de tvn.cl y TNT Sports en HBO Max.

