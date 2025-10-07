SUSCRÍBETE
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. México por los octavos de final del Mundial Sub 20

La Roja de Nicolás Córdova se mide ante la escuadra norteamericana en Valparaíso.

Por 
Lucas Mujica
Dónde y a qué hora ver a Chile vs. México por los octavos de final del Mundial Sub 20. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

La Roja Sub 20 juega los octavos de final del Mundial. Pese a sus caídas ante Japón y Egipto, el equipo de Nicolás Córdova logró ser el segundo del Grupo A y se medirá ante los aztecas en Valparaíso.

El elenco norteamericano, en tanto, fue sublíder de la Zona C, por detrás de Marruecos, y sorprendiendo a potencias como España y Brasil.

A qué hora es el partido de Chile vs. México

El partido de Chile vs. México es este martes 7 de octubre, a las 20.00 horas.

Dónde ver a Chile vs. México

El partido de Chile vs. México se transmite por DSports y Chilevisión.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Amazon Prime Video, Chilevisión Web y DGO.

