Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Libertad en la Copa Libertadores femenina

Colo Colo tiene la opción de dar un paso más en la Copa Libertadores femenina. La escuadra nacional se medirá este domingo contra Libertad de Paraguay por los cuartos de final de la competencia.

El conjunto vencedor se enfrentará por el paso a la final contra el ganador de la llave entre Deportivo Cali y Sao Paulo.

A qué hora es el partido de Colo Colo vs. Libertad

El partido de Colo Colo vs. Libertad es este domingo 12 de octubre, a las 16.00 horas.

Dónde ver a Colo Colo vs. Libertad

El partido de Colo Colo vs. Libertad se transmite por Chilevisión.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de PlutoTV, chilevision.cl y MiCHV.