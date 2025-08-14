Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Betis por LaLiga
El equipo de Manuel Pellegrini juega como visitante en el comienzo de la máxima competición española.
Este lunes, el Betis de Manuel Pellegrini visita al Elche en el comienzo de LaLiga. El equipo del Ingeniero tiene como meta para la temporada instalarse en la Champions League.
A qué hora ver Elche vs. Betis
El partido de Elche vs. Betis es este lunes 18 de agosto, a las 15.00 horas.
Dónde ver a Elche vs. Betis
El partido de Elche vs. Betis vía streaming a través de Disney+ Premium.
