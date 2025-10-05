Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Real Betis por la liga española
El elenco de Manuel Pellegrini va por su tercer triunfo consecutivo que le permita seguir en la zona alta de la tabla.
El Real Betis de Manuel Pellegrini tendrá que visitar al Espanyol en una nueva fecha del fútbol español.
El conjunto verdiblanco intentará alcanzar su tercer triunfo consecutivo en la liga hispana y así seguir en la zona alta de la clasificación.
Los Periquitos, en tanto, quieren dejar atrás una racha de tres duelos sin victorias tras una caída y dos empates.
A qué hora es el partido de Espanyol vs. Real Betis
El partido de Espanyol vs. Real Betis es este domingo 5 de octubre, a las 13.30 horas.
Dónde ver a Espanyol vs. Real Betis
El partido de Espanyol vs. Real Betis se transmite por ESPN 2.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.
