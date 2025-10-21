Dónde y a qué hora ver a Flamengo vs. Racing Club por la Copa Libertadores

Este miércoles se llevará a cabo una de las semifinales de la Copa Libertadores. Flamengo y Racing serán los protagonistas del cruce.

El conjunto brasileño espera aprovechar su localía para marcar diferencias en la llave. Por su parte, los argentinos intentarán obtener un resultado que les permita definir en casa con algo de tranquilidad.

A qué hora es el partido de Flamengo vs. Racing Club

El partido de Flamengo vs. Racing Club es este miércoles 22 de octubre, a las 21.30 horas.

Dónde ver a Flamengo vs. Racing Club

El partido de Flamengo vs. Racing Club se transmite por ESPN Premium.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.