Dónde y a qué hora ver a Fortaleza vs. Vélez Sarsfield por la Copa Libertadores.

Este martes, Fortaleza y Vélez Sarsfield se enfrentarán por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El equipo brasileño superó la fase de grupos en el segundo puesto del Grupo E, por debajo de Racing y por encima de Bucaramanga y Colo Colo.

Por su parte, la escuadra transandina fue líder del Grupo H, por delante de Peñarol, San Antonio Bulo Bulo y Olimpia.

A qué hora ver Fortaleza vs. Vélez Sarsfield

El partido de Fortaleza vs. Vélez Sarsfield es este martes 12 de agosto, a las 18.00 horas.

Dónde ver a Fortaleza vs. Vélez Sarsfield

El partido de Fortaleza vs. Vélez Sarsfield se transmite por ESPN Premium.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+ Premium.