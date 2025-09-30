Dónde y a qué hora ver a Ludogorets vs. Real Betis por la Europa League

El Real Betis de Manuel Pellegrini se prepara para el que será su segundo compromiso en la Fase de Liga de la Europa League.

El conjunto español consiguió rescatar un empate en el duelo anterior contra Nottingham Forest, por lo que necesita una victoria para no quedarse atrás en la clasificación.

Del otro lado estará el Ludogorets que viene de vencer como visitante a Malmo.

A qué hora es el partido de Ludogorets vs. Real Betis

El partido de Ludogorets vs. Real Betis es este jueves 2 de octubre, a las 13.45 horas.

Dónde ver a Ludogorets vs. Real Betis

El partido de Ludogorets vs. Real Betis se transmite por ESPN.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.